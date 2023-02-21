【育兒心得】專家湊仔也有崩潰時刻　教育心理學家港媽：育兒沒有必勝理論

▲ Diane 說父母必須培養孩子有正面積極的思想，讓他們面對困難都能勇於面對。

作為一個教育心理學家，在育兒路上是否較平坦、一切都順風順水呢？兩孩之母、教育心理學家盧定欣（Diane），曾面對產後情緒失控、孩子學校面試失敗及吃玩具等問題，她直言身為專家亦會出現瀕臨崩潰的情況。「育兒沒有必勝理論，最重要讓孩子感受父母無條件的愛，培育他們有正向積極的心態，讓孩子有個快樂的童年，便可愉快的成長。」

Diane成為一位教育心理學家，源於高中選修心理學科，感覺非常有趣，加上喜歡小孩子，升上大學時便選讀教育心理學。畢業後，她任駐校心理學家，同時間要服務8-10間學校，工作很忙碌。

她會為學生進行評估及輔導，曾遇過不少棘手的個案。「有位中一男生有社交障礙，他想跟同學溝通卻用上不正確方法，有時會不停叫同學名字引人注意。他曾試過跟着一位女同學回家，令女生感覺驚慌。」

Diane便為他進行輔導，但一年過後情況並無改善，她開始有點氣餒，但學校的輔導主任、班主任及社工仍對學生不離不棄，Diane自言遇到這麼有心的老師及社工，自己也不感怠慢，最終用了整整4年時間，學生升上中四後情況大有改善，已可完全融入學校的社交生活。「雖然需時很長但也很值得，證明大家當初的堅持是正確的。」

▲ Diane有一對10歲及8歲的子女，她的育兒之道首要是讓孩子有正面的思維。（被訪者提供）

另有一位擁有高IQ的小五學生，患上焦慮症後便經常缺課，升上中一後情況仍未改善。「學校高度關注這位學生，由於學生經常缺席，我們根本見不到他，於是我跟輔導主任及社工一行三人上門家訪。但學生卻一直躲在房內不願見我們，學生媽媽態度卻很輕鬆，像見慣不怪，還一早煲了雞湯請我們飲，我們一邊飲湯一邊傾偈，兩小時的家訪中，雖然學生沒有離開房間，但卻經常開房門偷望我們。兩星期後學生主動約見我們3位，因為覺得我們關心他故願意溝通，最後亦回校上課了。」

10年前成為母親的Diane，因要照顧家庭，由全職教育心理學家轉為兼職工作，服務的對象更廣泛，包括幼稚園、小學及中學的學生，她說孩子在不同階段總會出現一些問題。「幼稚園學生經常會鬧情緒，如在街上發脾氣；小學生則面對學業上的難題，中學生則有打機問題，家長總覺得很苦惱，往往無從入手。」

▲ Diane 經常出席親子工作坊，分享教養孩子的策略。（被訪者提供）

要解決問題，家長要有不同的對策。「遇上幼兒情緒問題，家長不要立即叫他們『收聲』，應要先代入孩子角度，了解發脾氣的原因，並給予安慰，他們情緒會慢慢平復。小學生的課程豐富，有大量的功課及測驗考試，會感到沉悶，家長可用較生動及另類的方法，如要背誦課文可透過Rap方法讀出，變得更具趣味。中學生的打機情況，宜要在小學時期已作出部署，必須規定打機時間，慢慢建立用電腦的良好習慣。」

培養孩子正面思想

Diane有一對10歲及8歲的子女，她的育兒之道首要是讓孩子有正面的思維，她說：「心理學家Carol Dweck有一個理論，一個人的思維及心態主要分成兩類，固定型思維（Fixed Mindset）及成長型思維（Growth Mindset），前者意指你相信天賦，擅長的東西就會做得好，不擅長怎麼學習都沒用；後者則認為只要努力及學習，便會漸漸發展出技能及才能。」

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Diane認為擁有固定型思維的小朋友，在面對問題時會採取放棄態度，影響情緒及學業。反之成長型思維的孩子即使面對困難都勇於面對，不停嘗試及學習，希望自己有進步。

「我從小便培養子女要有成長型思維，希望有正面積極向上的心態。現在讀小四的大仔喜歡打籃球，身形並不高大，他日後希望成為職業籃球員，但其實礙於身形原因，成功率並不高，但他有着正向的心態，認為只要努力會愈做愈好，所以我相當支持他。」

另外，Diane也經常讓孩子感受父母無條件的愛。「父母不會因仔女有可取之處才愛錫她，如聰明、樣子長得靚及成績好，是在任何清況下都無條件付出愛。早前兒子測驗，卻連續兩天忘記帶書本回家溫書，當時我面露不滿，兒子在白紙寫上：『我自己很蠢。』當時我丈夫見到，便在白紙加上這句：『不過我們都愛錫你。』讓大仔知道爸媽在任何情況下也會愛他，孩子會感受自我價值，將來遇到困難也能輕鬆面對，欣然接受成功或失敗。」

▲ 為了提高孩子的學習興趣，Diane 經常自製教材，如曾試用糖果製造牙齒模型，教導有關口腔的知識。（被訪者提供）

出書分享育兒趣事

雖然Diane是位教育心理學家，但她坦言育兒過程中曾出現瀕臨崩潰情況。「其實育兒沒有必勝理論，反而是從多年育兒經歷中，慢慢累積下來的小智慧。多年前，細女仍讀幼稚園，接放學時她喊得很厲害，原來老師沒有給她貼紙，坐巴士回家途中她失控大喊，當時好尷尬我便跟她說：『不要再喊了』，她反而愈喊愈厲害，就算我是教育心理學家，在情急下也會失控，後來我便代入她的角度，明白沒有貼紙帶來的失望，於是我便輕抱着女兒膊頭讓她繼續喊宣洩情緒，10分後她冷靜下來，心情也回復平靜。」

4年前，Diane開設了《公主變乳牛》Facebook專頁，以筆名「戴公主」分享笑中有淚的育兒經，還出版繪本《我的媽媽愛口罩》、育兒札記《育兒讓人超崩潰！》書籍，她希望透過真實貼地的育兒經驗及心得，為家長帶來一些鼓勵，在充滿挑戰的育兒路上繼續走下去。

記者：招美寶