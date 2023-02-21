【高才通】賀建奎刑滿後獲批香港高才通　擬來港研究用AI治療絕症

▲ 內地科學家賀建奎曾因「基因編輯嬰兒」而被判囚3年。（資料圖片）

曾因「基因編輯嬰兒」在內地被判非法行醫的內地科學家賀建奎，近日被揭獲香港批出「高端人才通行證計劃（高才通）」。賀建奎今日（21日）回應事件指，自己在2月獲批高才通，認為香港是一個自由、繁榮、開放、包容的城市，看好香港未來。

他又指，自己正和香港大學、科研機構和公司聯繫，如果有合適機會，會考慮到香港工作，研究罕見遺傳病的基因治療，尤其目前正研究的杜氏肌肉營養不良症，希望透過人工智能（AI）找到可承擔的治療方案。

他強調，有關研究會遵守倫理道德，符合國際科學共識，未決定會否長居香港。

2018年11月，賀建奎宣稱一對基因編輯雙胞胎女嬰露露和娜娜誕生，能天然抵抗愛滋病，事件引起醫學界譁然及質疑，內地有關部門隨即介入調查。事件曝光後，賀建奎曾到港出席人類基因組編輯峰會，在會上就引發爭議道歉，但表示對自己的研究感驕傲，又指如果是他的孩子，他也會嘗試做基因編輯。

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記者：陳梓蔚