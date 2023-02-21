【DSE2023】考評局今起派發准考證　核心科筆試沿用「原校及地區試場」安排

▲ 考評局今起派發准考證，核心科筆試沿用「原校及地區試場」安排。（資料圖片）

2023年中學文憑試將於明年3月21日開考，英文科口試會率先舉行，筆試則在4月21日起進行。考評局今天（21日）起分別透過學校及以郵遞方式，向應屆學校考生及自修生派發准考證，自修生的准考證則透過郵遞寄出。今年考評局將繼續於核心科目筆試作「原校及地區試場」安排，大部分學校考生會獲派至所屬學校應考核心科目。

考評局提醒，如自修生在2023年2月28日仍未收到准考證，應立即向考評局學校考試及評核部查詢。該局亦提醒考生收到准考證後，應核對個人資料、報考科目和卷別、試場名稱與地址等，並按准考證上指定的日期到獲派試場應考；切勿把准考證「過膠」，以免影響監考員於點名時掃描電腦條碼不要塗污准考證或寫上任何資料，否則會被扣分，甚至會被取消全部考試成績；應試時必須帶備准考證及身分證明文件的正本，若考生未有帶備而未能於現場核實身分，須於考試後填寫報告及拍照，作核對身分之用，否則其答卷將不獲評閱。

此外，2023年文憑試考生由即日起，可登入香港中學文憑考試手機應用程式（HKDSE App）的「我的考試日程」，查閱其應考資料，包括甲類科目的筆試日期與開考時間；試場編號、名稱和地址；座位號碼；卷別／單元／應考語文等。

今年起，有特殊教育需要的考生亦可透過程式查閱已獲審批的特別考試安排。 HKDSE App 今年已作更新，除考生編號外，考生亦可選擇以身分證明文件號碼登入，並輸入其出生日期與報考時提供的電郵地址以核實身分，以及透過電郵取得一次性的登入密碼。

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責任編輯：陳麗娜