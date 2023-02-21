【公屋問題】婆媳關係好轉港男欲加妻名入戶籍　一個原因不知如何向房署解釋

▲ 真係好奇婆媳關係點會好轉。

得公屋得天下！但是遇著家庭問題，都不是有公屋就可以解決得到。有港男在網上討論區表示，數年前已婚，但妻子跟母親同住時，婆媳關係緊張，妻子在外面租屋企，而港男就跟母親同住，令夫妻分居一段時間，不過婆媳關係都離奇好轉，港男欲想加妻子名字落公屋，但港男結婚數年，不知如何跟房署解釋結婚時未有變更家庭狀況。

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港男在facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版)」發文，稱自己與媽媽一起住公屋多年，幾年前結婚，婚後想兩公婆跟媽媽同住，但相見好，同住難，婆媳關係轉差，後來妻子在外面租屋住，「點知因婆媳關係差，我老婆要出去搵樓租」，由於妻子並非同住，所以一直沒有加名，但後來婆媳關係離奇轉好，港男想將妻子的名字加落公屋，但不知如何向房委會解釋為何不是結婚後即時加名。遂發帖向網友求救。

帖文引來網民熱議，有人回應稱以樓主的情況，想加妻子名可以不用解釋，只需要留意入息審查，「唔使解釋…話加人得啦」、「就算房署知道已結婚，都可以唔加老婆名，所以唔使解釋」。

網民錯重點

但大多數人「錯重點」，都對港男妻子與母親如何改善關係感到更好奇，「師兄，想問下點解可以令到兩條女和諧相處呢？請指救！」、「一山不能藏二虎喎，你真係諗清楚未㗎」、「你sure以後都咁好？」，而港男就回應指「住埋再算，交兩份租好重皮」。

而根據房委會資料，有8類人士可申請公屋加名，惟在加名後家庭必須通過全面經濟狀況調查，即入息及資產限額。

1.戶主的配偶。

2.新生嬰兒或1 8歲以下的兒童，其父母均須為戶籍內的認可成員。

3.戶主的一名已婚子女的配偶／已婚子女的配偶和該名已婚子女的18歲以下的兒女。（該名已婚子女須戶籍內的認可成員，而加戶後，其他成員不得再要求加入配偶或兒女，他們並須於遷出時取消戶籍）

4.受戶主或其配偶供養年滿60歲或以上的父母。

5.受戶主或其配偶供養年滿60歲或以上的祖父母。

6.恆久依賴戶主照顧的受供養親屬，例如弱能人士。（倘戶主18歲以下的內孫／外孫因其父母未能提供照顧，該內孫／外孫可視為恆久依賴戶主照顧）

7. 現居「改建一人單位」而又符合「自動編配」計劃的住戶，可申請加入年滿 60歲或以上的親屬

8.年長租戶的一名成年子女，可連同其家庭成員申請加入戶籍，但須通過「一個家系」的條件（即若戶籍已包括成年子女，便不得加入其他已婚子女；而若戶籍已包括已婚子女，便不得加入其他成年子女）。

除申請加入新生嬰兒或18歲以下的兒童可豁免「全面經濟狀況審查」及「住宅物業權審查」的規定外，申請加入其他類別人士，整個家庭（包括擬加入戶籍人士）必須通過「全面經濟狀況審查」及「住宅物業權審查」的規定，以核實資格。

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責任編輯︰王明芳