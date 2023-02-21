  • 19°C
香港時間 : 2023221日 (週二) 17:02
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【非法偷運外幣】海關拘兩非本地男　涉非法偷運共120萬港元外幣

社會 16:17 2023/02/21

分享：

分享：

熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

海關偵破一宗非法偷運外幣進港案件。（曾秋文攝）

海關偵破一宗非法偷運外幣進港案件。

海關有組織罪案調查科財富調查科第一組調查主任區穎璋今日（21日）表示， 在本月17日在機場貨運站查檢一件由韓國抵港，報稱是衣服和書本的空運郵包，發現當中藏有大量未經申報的外幣現金，折算後總值120萬港元。

未經申報的外幣現金折算後總值120萬港元。（曾秋文攝）

跟進調查後人員在昨日（20日）展開監控遞送行動，在大角咀拘捕兩名非本地男子，懷疑他們安排輸入該批現金而沒有向海關作出申報，並利用一個工廈廢棄工場接收該批現金，涉嫌違反實體貨幣及不記名可轉讓票據跨境流動條例。調查所得兩名男子打算在收取現金後到一間找換店將外幣兌換成港幣，分發給其他人士。

跟進調查後人員在昨日（20日）展開監控遞送行動，在大角咀拘捕兩名非本地男子。（曾秋文攝）

跟進調查後人員在昨日（20日）展開監控遞送行動，在大角咀拘捕兩名非本地男子。（曾秋文攝）

案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。如發現有人處理犯罪得益，海關會向律政司諮詢法律意見落案起訴有關人士從事洗黑錢活動，並會與海外相關執法機關交流追查該批現金來源是否與犯罪得益有關。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：曾秋文

相關文章

【利益詐騙】53歲大家樂工程師被廉署起訴　涉暪利益判授工程
今日 15:45
【利益詐騙】53歲大家樂工程師被廉署起訴　涉暪利益判授工程
【法律執業者條例】湯家驊指修例不具追溯力　惟難判斷Tim Owen能否來港
今日 15:52
【法律執業者條例】湯家驊指修例不具追溯力　惟難判斷Tim Owen能否來港
【放工注意】將藍公路一度有異物封部份行車線　有關行車線已解封
今日 15:52
【放工注意】將藍公路一度有異物封部份行車線　有關行車線已解封
【高才通】賀建奎刑滿後獲批香港高才通　擬來港研究用AI治療絕症
今日 16:10
【高才通】賀建奎刑滿後獲批香港高才通　擬來港研究用AI治療絕症
【DSE2023】考評局今起派發准考證　核心科筆試沿用「原校及地區試場」安排
今日 16:14
【DSE2023】考評局今起派發准考證　核心科筆試沿用「原校及地區試場」安排

你可能感興趣

【利益詐騙】53歲大家樂工程師被廉署起訴　涉暪利益判授工程
今日 15:45
【利益詐騙】53歲大家樂工程師被廉署起訴　涉暪利益判授工程
【法律執業者條例】湯家驊指修例不具追溯力　惟難判斷Tim Owen能否來港
今日 15:52
【法律執業者條例】湯家驊指修例不具追溯力　惟難判斷Tim Owen能否來港
【放工注意】將藍公路一度有異物封部份行車線　有關行車線已解封
今日 15:52
【放工注意】將藍公路一度有異物封部份行車線　有關行車線已解封
工廈 洗黑錢 機場 港元 律政司 南韓 海關 大角咀 罪案

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【息影艷星】80年代混血女星童鈴息影定居英國　長女盡得靚基因當模特兒【多圖】
12:29 2023/02/20
【息影艷星】80年代混血女星童鈴息影定居英國　長女盡得靚基因當模特兒【多圖】
【幼童墮樓】上環3歲男童墮樓送院搶救　3日內第二宗幼童墮樓事故
今日 09:11
【幼童墮樓】上環3歲男童墮樓送院搶救　3日內第二宗幼童墮樓事故
【商台DJ惹禍】梁文禮開咪向梁詠琪道歉　自認對方粉絲：我好支持佢
16:12 2023/02/20
【商台DJ惹禍】梁文禮開咪向梁詠琪道歉　自認對方粉絲：我好支持佢