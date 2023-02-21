【非法偷運外幣】海關拘兩非本地男　涉非法偷運共120萬港元外幣

▲ 海關偵破一宗非法偷運外幣進港案件。（曾秋文攝）

海關偵破一宗非法偷運外幣進港案件。

海關有組織罪案調查科財富調查科第一組調查主任區穎璋今日（21日）表示， 在本月17日在機場貨運站查檢一件由韓國抵港，報稱是衣服和書本的空運郵包，發現當中藏有大量未經申報的外幣現金，折算後總值120萬港元。

▲ 未經申報的外幣現金折算後總值120萬港元。（曾秋文攝）

跟進調查後人員在昨日（20日）展開監控遞送行動，在大角咀拘捕兩名非本地男子，懷疑他們安排輸入該批現金而沒有向海關作出申報，並利用一個工廈廢棄工場接收該批現金，涉嫌違反實體貨幣及不記名可轉讓票據跨境流動條例。調查所得兩名男子打算在收取現金後到一間找換店將外幣兌換成港幣，分發給其他人士。

▲ 跟進調查後人員在昨日（20日）展開監控遞送行動，在大角咀拘捕兩名非本地男子。（曾秋文攝）

▲ 跟進調查後人員在昨日（20日）展開監控遞送行動，在大角咀拘捕兩名非本地男子。（曾秋文攝）

案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。如發現有人處理犯罪得益，海關會向律政司諮詢法律意見落案起訴有關人士從事洗黑錢活動，並會與海外相關執法機關交流追查該批現金來源是否與犯罪得益有關。

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記者：曾秋文