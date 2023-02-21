【實體店關閉】余文樂個人潮牌北京旗艦宣布結業　「感謝優惠」低至5折惹不滿

▲ 余文樂潮牌清貨優惠惹來網民不滿。

曾被喻為香港潮流icon的余文樂，於2014年創立個人服裝潮牌MADNESS，惟近年多次惹來抄襲疑雲，更曾捲入政治風波，令品牌人氣已不復再，有媒體更形容「MADNESS的黃金時代已經結束」。

上月傳出潮牌撤出內地，北京旗艦店疑似倒閉。

【風光不再】余文樂潮牌網店執笠實體店傳結業 14年創立潮牌多次被指抄襲

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宣布結業

近日官方證實位於北京三里屯的實體店即將結業：

北京店將於2月25日完成這七年多以來的任務，我們稍後將以另外一種形式於北京和大家再次見面！ 為了感謝一直支持MADNESS北京店的朋友，2月18至25日期間，將進行感謝優惠！再次感謝大家的支持！

▲ 余文樂個人潮牌MADNESS北京旗艦店本周結業。（小紅書圖片）

可是，「感謝優惠」卻惹來大批網民狠批折扣少，直斥「臨走還要坑一筆」，並將余文樂死敵陳冠希的潮牌CLOT作比較：「隔壁冠希倒閉時候都是2折，六子才5折，臨走還要坑一筆」、「最後一周，然後只打5到7折？？？那不如別做生意了，直接原價吧。」

有網民直擊店舖的情況，可見門外吸引不少人排隊。而官方已把舊帖文刪掉並重新整理，預告將以另外一種形式在北京再次面世。

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品牌一直以網店營運，成立兩年後、於2016年在北京開設實體店，當時開幕獲不少圈中藝人拍片祝賀，包括陳奕迅、彭于晏、楊千嬅、張家輝、周杰倫等。

旗艦店營運6年多，早前余文樂曾在YouTube頻道透露有意結束服裝生意。

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