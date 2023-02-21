【球壇猛將】拿度學院總監訪港教波 讚本地球手潛力厚望打入ATP

▲ Joel 讚賞青年精英梯隊球手的技術，大讚他們潛質優厚。

西班牙拿度網球學院（Rafa Nadal Academy，下稱RNA）培訓總監Joel Figueras，應香港高爾夫球及網球學院（Hong Kong Golf & Tennis Academy，下稱HKGTA）的拿度網球中心​​​​（Rafa Nadal Tennis Center，下稱RNTC）邀請，於2月10日至17日期間訪港一周，親自向多位6-15歲香港年輕球手傳授球技，他大讚香港選手潛質高，有望打入ATP。

Joel對KGTA的培訓質素有非常正面的評價，又讚在院受訓的青年精英梯隊潛質優厚，睇好他們代表香港出戰ATP：「精英梯隊制度完善，各年齡組別的球手技術根基很好，相信在ATP賽事中一定可闖出成績。」Joel任職的「拿度網球學院」，位於西班牙馬略卡由，由22次奪冠的殿堂級網球手拿度創辦，學院星級球手輩出，包括現時世界排名第四的 Casper Ruud，而Joel亦曾執教多位國際級球手。

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傳授西班牙球手秘技

Joel又乘機教路，他說西班牙球手近年在世界網球壇躍升，與國家的網球風格息息相關：

靈活腳步是西班牙網球精粹之一。要在網球場獲勝，技術不是唯一要求，速度與反應、心理質素缺一不可。

網球中心座落於香港高爾夫球及網球學院，去年7月1日正式揭幕，是西班牙拿度網球學院目前在亞洲唯一的精英網球培訓基地。去年底，學院推出了​​「Building A Champion Scholarship」獎學金計劃，讓全港具潛質的青年網球手報名參加，接受國際級系統培訓，為香港網球壇培育新星。

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