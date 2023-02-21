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【易通行】運輸署再開34個諮詢站助申請易通行　大部份位於港鐵站內【內附地址】

社會 16:43 2023/02/21

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

（資料圖片）

運輸署今日（21日）宣布，由星期五（24日）起，在全港設立34個諮詢站，協助車主申請「易通行」服務，包括申請車輛貼、開立「易通行」戶口、連結車輛至戶口及設定繳費方式。

25個諮詢站將設於港鐵站，朝9晚9提供服務；另有9個諮詢站位於新界的民政事務總署，平日朝9晚7提供服務。

車主申請「易通行」服務，需要提供：

  • 香港身份證號碼
  • 車牌號碼
  • 在運輸署登記的電子聯絡方式
  • 選定繳費方式

工作人員會協助車主透過「易通行」網站或流動應用程式，一次過完成申請車輛貼、開立「易通行」戶口、連結車輛至戶口及設定繳費方式。如有需要，工作人員亦會協助車主更新他們現時在運輸署登記的電子聯絡方式。

青沙管制區（尖山隧道、沙田嶺隧道和大圍隧道）由5月7日上午5時起實施「易通行」。截至2月20日，當局已發出超過48萬個車輛貼。

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記者：陳梓蔚

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