【減肥謬誤】減肥要戒食白飯？　營養師拆解迷思：越減越肥損健康

▲ 營養師指出，戒飯減肥有機會越減越肥。（iStock圖片）

記得小時候，放學回家吃午飯，媽媽總是說：「記得多吃點飯，才可以快高長大，更有精神上學！」不過，很多時我都覺得那碗飯很多，吃不消。媽媽便會繼而說：「飯要吃乾淨，否則日後就會變醜。」雖對媽媽說的話半信半疑，想變成美美少女的我還是把飯都吃完。

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誰料到我對營養學也感到濃厚興趣，在學期間，更是深入了解到為何當年媽媽會說吃飯會更精神，原因是白飯含有豐富碳水化合物，能夠於身體轉化為人體所需的能量，維持身體機能。可是，不知從何時起，與朋友吃飯，他們都要求「少飯」，有些甚至拒絕吃飯。追問下去，才知道是因為害怕吃得太多白飯會發胖，卻其實是一個謬誤。

很多人都誤信「食飯易肥」這個錯誤邏輯，結果每餐只吃一兩口白飯，或是戒吃飯去減肥，不過這個做法往往反而讓人變得越來越肥胖。作為營養師，我會建議正在減肥的朋友每餐都要均衡飲食，吃適量的白飯，攝取所需營養。

根據食物種類分類，白飯屬於五穀類，是人體需要進食最多份量的別類。白飯含有非常豐富的碳水化合物，經人體吸收後會轉化為葡萄糖，提供人體每天活動所需的能量，也是人體理想的能量來源。如果缺乏足夠的能量，我們有機會感到頭暈、眼花、四肢乏力及手震等等症狀。

理論上，我們從食物中吸收的能量少一點，身體便會燃燒體內脂肪以獲取更多能量去支持身體所需。可是在香港這個富裕社會，如果我們用餐時因為吃不夠白飯而不夠飽，很自然便會多吃一些餸菜，而日常餸菜例如雞翼、排骨、牛腩等等，脂肪含量卻遠高於白飯。因此，如果我們選擇吃餸菜吃到飽的話，攝取的脂肪含量有機會比正常份量的白飯高出幾倍。

此外，很多朋友減肥時會在正餐吃很少東西，但到了下午茶時間或深夜時間可能又會因為肚餓口痕而吃了一些方便快捷的零食。大部份受歡迎的零食例如薯片、朱古力、糖、雪糕、餅乾、可樂汽水等等都屬高熱量食物，難以滿足飢餓感的同時卻為身體攝取更多的熱量。如此「減肥」，真的會越來越肥！

▲ 吳耀芬（Kathy） - 認可營養師（香港營養師學會）

吳耀芬（Kathy）- 認可營養師（香港營養師學會）

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。

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