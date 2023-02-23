【驅蚊大作戰】低成本滅蚊大法　驅蚊燈加1物一星期殺絕蚊繩

▲ 網民在驅蚊燈中加入一樣物品，一星期殺絕蚊繩。

夏天為大地帶來蚊蟲，雖然未到夏日，蚊子已蠢蠢欲動。日前台灣有網民分享，在家中車庫的驅蚊燈中加入一樣物品，實測短短8日就形成一片「蚊子屍海」，令網民不禁驚嘆殺傷力驚人，堪比是「蚊子滅國等級」。

最新影片：

據Facebook群組「爆廢公社」，有網民日前上載數張照片，表示在短短8天就捕獲一堆蚊子。從照片可見，蚊子屍體幾乎塞滿驅蚊燈下方的盒中，而地上也堆疊著蚊屍，數量驚人。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

發帖者稱，自己是在驅蚊燈收集盤中間位置加入了潤膚霜「雪芙蘭」，令一眾網民紛紛驚嘆：「真的超有效！！」、「這樣洗完澡還有人敢擦雪芙蘭嗎」、「雪芙蘭是蚊子殺手，直接祖宗八代全抄」、「這是蚊子滅國等級的了吧？」

為何潤膚霜會有此功效？營養師余朱青曾解釋，某些化學成分如汗水裡的乳酸、化妝品裡的硬脂酸（Stearic acid）等，對蚊子來說非常有吸引力。另有網民亦推薦，綿羊油、嬰兒油、乳液等，也同樣具有相同效果。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣