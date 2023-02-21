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【非禮案】屯門兩名15歲女童遭街頭非禮　警方拘24歲男涉非禮及遊蕩

社會 16:48 2023/02/21

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

屯門兩名15歲女童遭街頭非禮，警方拘24歲男涉非禮及遊。（資料圖片）

警方2月17日接獲兩名15歲女童報案，指她們當日上午於屯門大興邨街頭懷疑被一名不認識的男子非禮，該男子其後逃去。

屯門警區情報組及刑事調查隊第六隊人員經深入調查及分析閉路電視片段後，展開拘捕行動。人員昨日（20日）上午再次發現該名男子於大興邨附近形跡可疑，該名24歲姓余男子涉嫌「非禮」及「遊蕩」被捕，被捕男子現正被扣留調查。

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警方呼籲如有未有報案的受害人或曾目擊案發經過的人士，請致電3661 5865與屯門警區刑事調查隊第六隊人員聯絡。
 
警方重申，對於任何風化或相關的未遂罪行，均採取零容忍的態度，尤其針對兒童及青少年的案件，必定會嚴正執法。根據香港法例第200章《刑事罪行條例》，「猥褻侵犯」罪屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判監禁10年，市民切勿以身試法。

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記者：馮芷婷

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