【染髮惹禍】24歲女研究生因染粉髮遭網暴不正經　陷抑鬱症不敵病魔輕生亡

▲ 女研究生染粉髮遭網暴，親友證實因抑鬱症自殺身亡。

網絡暴力可以害死人。內地一名女研究生僅因染了粉色頭髮，遭到大規模網暴，被造謠是「夜店舞女、陪酒女」。女生最終因反抗無效，患上抑鬱症輕生，年僅24歲。

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綜合内地媒體報道，杭州女生鄭靈華是浙江師範大學2022屆本科畢業生，去年7月被報送華東師範大學成為研究生。染上一頭粉髮的鄭靈華，在拿到大學錄取通知書後，隨即到醫院探望病重的84歲爺爺，將好消息分享給他，並拍照再上載至社交平台，獲不少好友稱讚。

照片被盜用 遭大規模網暴

其後，鄭靈華發現有2名抖音用户盜用了她在醫院的照片，並製作成一條教育培訓機構的招生短片，迅速在各大平台廣泛流傳。而針對她「染粉髮」的評論也愈來愈多，有人造謠她是陪酒女、夜店舞女、妖精、紅毛怪……甚至還誣蔑她和爺爺有不尋常關係，拿生病的爺爺來炒作。鄭靈華開始將這些言論，怪在自己頭上。

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一開始，鄭靈華向盜圖者及抖音投訴，但卻不得要領。而她的生活及學習都受到影響，情緒及精力被嚴重打擾，出現抑鬱、失眠、吃不下飯，也不敢再看社交媒體的情形。

但同時，她盡最後力氣請律師幫忙發出聲明，要求各大平台提供侵權人和網暴者的訊息，並將詛咒和辱罵自己的評論保存及打印成書，呈交公證處進行公證，但不奏效。

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抑鬱惡化 親友證實離世

鄭靈華之後決心恢復正常生活，在網上更新自己練習口語的影片，結果遭到網民惡評為「垃圾口語」。2022年8月，她將頭髮染回黑色，又為自己安排了滿滿的課程、求助心理醫生、嘗試卸載各個APP，尋求調節方法自救，但無處不在的攻擊性評論已將她徹底壓垮。開學後的10月底，鄭靈華的抑鬱症愈來愈嚴重，需要休學治療。11月底，當有記者表示想去探望她時，鄭靈華表示有爸爸陪著，而且自己狀態不好，謝絕了關心。據悉，她當時已因藥物作用導致說話困難，無法和人交流，也不想説話，每天都很消極。

直至2月19日下午，鄭靈華的朋友小唯在小紅書更新，證實鄭靈華已離世：

我深深地感受到她的絕望和無助，抑鬱症沒有立效藥，我只能不斷地用言語去治癒她……疫情開放後我想去找她，她住了院。後來有幾日沒有聯繫，我以為她出院後想斷開網絡世界清靜清靜，沒想到等來的是她父親的一通報喪電話……

另外，鄭靈華的學妹米米也表示：

當時（去年年底）我們給她發消息都沒回，可能真的扛不住了。

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責任編輯：羅嘉欣