  • 18°C
香港時間 : 2023221日 (週二) 18:08
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【搶人才】賀建奎審「高才通」獲批來港　黃錦輝促當局亡羊補牢

政治 16:54 2023/02/21

分享：

分享：

熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

中大工程學院副院長黃錦輝認為，高才通計劃毋須申報案底，反映申請程序有漏洞。（資料圖片）

曾因「基因編輯嬰兒事件」被內地判監3年的內地科學家賀建奎，申請「高端人才通行證計劃」獲批。勞工及福利局局長孫玉菡今確認，申請高才通時毋須申報有否犯罪紀錄，但若申請者有虛假陳述，相關申請回被視為無效。

中大工程學院副院長兼立法會議員黃錦輝表示，一般而言，移民及求職時都要出示「良民證」，認為高才通計劃毋須申報案底，反映申請程序有漏洞，擔心如果有案底人士透過計劃來港，有可能會「搞破壞」。他建議當局亡羊補牢，在已接獲但仍未批出的申請中，加入刑事定罪紀錄申報，至於已批出的個案，料難以挽回。

對於賀建奎獲批高才通簽證，黃錦輝相信是個別事件，又形容當局是「摸着石頭過河」，未有充分考慮致出現漏洞不足為奇，最重要是將來收緊規定。

孫玉菡則指，會不時調整申請流程，並檢視填報的資料是否需要增加。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：關景騰

相關文章

【高才通】申請暫無需提供犯罪記錄　孫玉菡：會不時調整申請流程
今日 12:10
【高才通】申請暫無需提供犯罪記錄　孫玉菡：會不時調整申請流程
【高才通】賀建奎刑滿後獲批香港高才通　擬來港研究用AI治療絕症
今日 16:10
【高才通】賀建奎刑滿後獲批香港高才通　擬來港研究用AI治療絕症
【搶人才】孫玉菡︰高端人才通行證計劃暫收2600份申請　1400份獲批
17:54 2023/01/04
【搶人才】孫玉菡︰高端人才通行證計劃暫收2600份申請　1400份獲批

你可能感興趣

【高才通】申請暫無需提供犯罪記錄　孫玉菡：會不時調整申請流程
今日 12:10
【高才通】申請暫無需提供犯罪記錄　孫玉菡：會不時調整申請流程
【高才通】賀建奎刑滿後獲批香港高才通　擬來港研究用AI治療絕症
今日 16:10
【高才通】賀建奎刑滿後獲批香港高才通　擬來港研究用AI治療絕症
【搶人才】孫玉菡︰高端人才通行證計劃暫收2600份申請　1400份獲批
17:54 2023/01/04
【搶人才】孫玉菡︰高端人才通行證計劃暫收2600份申請　1400份獲批
政治 孫玉菡 賀建奎 勞工及福利局 立法會

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【開心速遞】Philip仔跟大小姐送水輝告別　童星梁禹勤離開《愛‧回家》劇組專注學業
今日 11:21
【開心速遞】Philip仔跟大小姐送水輝告別　童星梁禹勤離開《愛‧回家》劇組專注學業
【幼童墮樓】上環3歲男童墮樓送院搶救　3日內第二宗幼童墮樓事故
今日 09:11
【幼童墮樓】上環3歲男童墮樓送院搶救　3日內第二宗幼童墮樓事故
【息影艷星】80年代混血女星童鈴息影定居英國　長女盡得靚基因當模特兒【多圖】
12:29 2023/02/20
【息影艷星】80年代混血女星童鈴息影定居英國　長女盡得靚基因當模特兒【多圖】