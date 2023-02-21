【搶人才】賀建奎審「高才通」獲批來港　黃錦輝促當局亡羊補牢

▲ 中大工程學院副院長黃錦輝認為，高才通計劃毋須申報案底，反映申請程序有漏洞。（資料圖片）

曾因「基因編輯嬰兒事件」被內地判監3年的內地科學家賀建奎，申請「高端人才通行證計劃」獲批。勞工及福利局局長孫玉菡今確認，申請高才通時毋須申報有否犯罪紀錄，但若申請者有虛假陳述，相關申請回被視為無效。

中大工程學院副院長兼立法會議員黃錦輝表示，一般而言，移民及求職時都要出示「良民證」，認為高才通計劃毋須申報案底，反映申請程序有漏洞，擔心如果有案底人士透過計劃來港，有可能會「搞破壞」。他建議當局亡羊補牢，在已接獲但仍未批出的申請中，加入刑事定罪紀錄申報，至於已批出的個案，料難以挽回。

對於賀建奎獲批高才通簽證，黃錦輝相信是個別事件，又形容當局是「摸着石頭過河」，未有充分考慮致出現漏洞不足為奇，最重要是將來收緊規定。

孫玉菡則指，會不時調整申請流程，並檢視填報的資料是否需要增加。

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責任編輯：關景騰