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【HIV感染】19歲大學1年級證HIV感染　港男6年後涅磐重生成社工

醫生診症室 18:31 2023/02/21

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

19歲大學1年級證HIV感染，港男6年後涅磐重生成社工。

隨著醫學進步，愛滋病雖然仍未能根治，但HIV感染者的壽命卻已與一般人大幅拉近，估算平均可達73歲。不過作為年輕的HIV感染者，現年25歲的Colby則指出，儘管生理狀況已與常人無異，但眼見不少同路人卻仍然偏向「收埋自己」，令自身精神及社交生活都大受影響。因此，他呼籲有關病患應主動放開心扉，多與周邊人溝通。

現時已成為社工的Colby，今日（21日）於HIV記者會上侃侃而談，亦毫不介意公開自己身為男同志及HIV感染者的身份。但他坦言，其實6年前得悉自己感染HIV時，亦曾感晴天霹靂。他進一步回憶指6年前，只有19歲的自己剛就讀大學一年班，在一次偶然機會下與男友進行身體檢查，意外得知自己為HIV感染者。當下感覺是難以接受，亦不知如何面對家人、朋友及同學，於是選擇將自己的病情對外隱瞞，情緒壓力亦近乎爆煲。

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慶幸，其後他認識了一位好好的社工，亦參與有關輔導組織所舉辦的同路人小組，讓他學會將自己的情緒釋放出來，亦明白生病並不可恥，才令自己回復昔日開朗的模樣。數年前，他亦決定鼓起勇氣，向家人坦白病情，卻沒想到他們可以輕易接受。這事亦令他明白，原來許多框框是「自己俾自己」。

我之所以坦白，除了是因為不想再收收埋埋，更加係相信佢地係愛我，無論我遇到什麼事...

經此一役後，Colby明白到主動開口的重要性，亦影響了他的價值觀。因此，他其後於大學毅然轉科，由中文系轉讀社會科學，畢業後正式成為一位社工，希望可以幫助更多有需要人士。

好多人，不止是HIV感染者，其實都要學習如何同身體相處，如何愛自己！

左起 : HIV感染者Colby、香港愛滋病基金會項目副總監黃文達先生、感染及傳染病專科林緯遜醫生。

香港愛滋病基金會聯席副主席、感染及傳染病專科醫生林緯遜醫生表示，有調查發現HIV感染者較注重短期生理狀況，忽略精神及社交健康；對於慢性疾病如心腎健康認識及關注度均不足；與醫護人員的溝通較為被動。他指保持良好的情緒健康及社交生活，對HIV感染者非常重要，否則不僅降低生活質素，同時亦會影響治療效果以及生理健康。

香港愛滋病基金會項目副總監黃文達先生亦表示，HIV病友組織會提供各類的資源或溝通工具，與及不同的活動協助患者與醫護人員就治療、精神健康、社交活動等開展更有效的溝通，提升他們對管理病情及生活的信心及能力，令整體生活質素得到改善。

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記者：容惠玲

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