【喇沙校友】插班入喇沙成就殿堂級DJ 森美重返喇沙自爆圖書館角落的秘密

▲ 森美重返喇沙自爆校園秘密。

森美貴為殿堂級主持，應付大場面都手到拿來，但一切都不是運氣。他自中學時期起便學懂為自己人生規劃，也流過不少汗與淚，一步一步地成就今天的他。今次森美重返校園喇沙書院，除了勾起不少在劍擊隊時的回憶，也揭露了森美原來曾經是「怕羞仔」的另外一面。

森美加入劍擊隊 得曾俊華個人指導

在中三的時候，森美由聖士提反中學轉校到喇沙書院，期間更加入劍擊隊。當時劍擊隊的教練之一是曾俊華先生（前財政司司長，下稱曾sir），要得到曾sir的個人指導，首先入到表現比較好的Team A和B隊，森美努力地訓練趕上進度，最終得償所願。

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被問到有沒有整蠱曾sir時，平時在鏡頭前表現頑皮的森美，立即耍手擰頭說不敢，

第一件事係尊敬啦，因為佢肯返黎教我哋，再加上佢係高官嗎，咁我哋做𡃁仔嘅唔夠膽做啲咩嘢㗎。

森美說，加入劍擊隊的目的不是為了「型」，而且真的一點也不型，反而還為他帶來不少尷尬笑話，令他哭笑不得。

成日揹住個（劍）袋，啲人望住我問我係咪二胡，『點解你個二胡咁嘅？』；有個大袋大啲，『點解你拎個琵琶返嚟？』

說到入隊的真正原因，原來是他的「人生規劃」之一，「嗰時有人話中五成績不好返不了學校（讀預科)，如果你有個校隊可能好啲。咁嗰時有個同學話去劍隊做選拔，我就話去呀去呀。」森美開初被安排加入Fencing Club（劍擊學會），練到一定實力後才正式加入劍擊隊。

玩劍擊令森美帶來一定的經濟壓力，因為劍擊的用具很貴，對於當時是清貧學生的他來說是難以負擔的，

劍擊隊淨係嗰套嘢，你都知唔應該清貧得去邊啦，咁嗰時候都驚㗎，好多師兄就話唔緊要啦，我畢業啦，你用我套劍同我套衫（包括面罩）啦。

森美笑言，唯一要「付出」的便是需要忍受師兄們留在面罩上的汗味。



▲ 森美說當時玩劍撃的用具很貴，普通學生承擔不起，幸得畢業的師兄們送贈面具及劍。(攝影：湛斯雅)

▲ 森美中三﹑四時候加入了劍撃隊，今次重返喇沙校園，勾起了不少當時玩劍撃的開心回憶。

▲ 森美中三﹑四時候加入了劍撃隊，今次重返喇沙校園，勾起了不少當時玩劍撃的開心回憶。(攝影：湛斯雅)

▲ 森美中三﹑四時候加入了劍撃隊，今次重返喇沙校園，勾起了不少當時玩劍撃的開心回憶。(攝影：湛斯雅)

▲ 喇沙劍撃隊奪得不少比賽獎項。(攝影：湛斯雅)



自爆是一名怕羞仔

面對鏡頭淡定敢言，但森美透露自己曾是怕羞仔。他說，中一、二的時候是打排球的，轉到喇沙書院後便不敢再玩了，因為是轉校生的身份而怕羞，「有一日，我帶爸爸返嚟中學，嗰時的體育老師陳sir也是排球的教練，原來陳sir識我爸爸『點解你喺度嘅？你個仔呀？』，爸爸應道『係呀，佢好鍾意打排球㗎。』陳sir望一望我，『你又好鍾意打排球？點解你唔嚟打排球？』我話我唔夠膽，我怕羞。」

在校的多年快樂時光帶給森美濃厚的歸屬感，也令他開始學懂勇於關顧學弟，「我有時係街見到啲喇沙仔會打招呼㗎，我會『喂，點呀你！』」森美說，其實這也是承傳自師兄的美德，

我哋細嗰嘅時候都係㗎，出到去九龍城呢，如果你揸個魚蛋係度撩下撩下呢，會有個uncle呢無端端行埋嚟，『喂，喇沙仔，唔好咁核突啦，周街行喺度食。』跟住我就會收埋啲魚蛋㗎，嗰個就係師兄。

不過，森美自爆他的太太會嫌棄他這個行為，

佢會話『我睇到你啦，我一定知你係去同人哋傾計，你好老土呀。』

加入學生會加強籌組能力

森美在中六時參加了學生會，讓他開始變得大膽敢言﹑善於表達自己，不再害羞。在學生會中，森美加入了紀律委員小組，是負責全校學生的紀律。他說一年中舉辦了很多不同的活動，當中有接見風紀候選人、聖誕舞會籌款活動等，都令他加強籌組能力和學習建立團隊合作的精神。

森美憶起畢業後加入電台後提出一個大膽的建議，更令同事吃驚，「我想做個舞台劇，電台啲人好驚㗎，問做乜搞舞台劇，我以前中六嘅時候已經搞drama（舞台劇），同埋我聯同幾間學校係演藝學院搞咗個West Side Story嘅舞台劇，有唱歌有跳舞，我唔覺得難喎。」

圖書館溫書到晚上11點為應付高考

除了劍擊隊和學生會外，森美更特別提到圖書館，是他中學生涯中留下最多腳印之一的地方。中七那年，為了應付高考，他每天放學便會去圖書館溫書，直到11點關門那一刻。

讀書讀到悶都需要抖下，更何況是鬼主意多多的森美。森美走出圖書館門口的走廊，然後靠著欄杆指著圖書館外牆的一個角位，開心地憶起和同學當時自製遊戲解悶的趣事，

你有冇睇到個度有啲銀仔，嗰陣時冇嘢做嘅時候，就會拎啲銀仔擲落個角落頭度，擲到嘅就唔洗俾錢食飯，擲唔到嘅請食飯。

森美自豪地指出，有幾個是他成功擲出去的，但相信擲不中跌落樓的數目更多吧！他自爆完也不忘鬼馬地對著鏡頭叮囑，不要把這個「已經眾所周知」的秘密說出來。

感謝當年父親冒雨送他考試

入讀喇沙為森美創造了不少珍貴的回憶，也是成就他往後成功人生的重要階梯，森美再度重提當年父親的付出。當時森美需要分開三個日子到喇沙書院考中﹑英及數三科以通過入學試。他憶起考英文科那一天是下著滂沱大雨，父親當時駕的士接送他到九龍塘考試，

我講過好多次，但每一次講都感謝爹哋。嗰次的士爆咗呔係淺水灣一條斜路，滂沱大雨冇遮。我仲記得爸爸拎膠袋笠住個頭換呔，個士啤呔都漏氣，佢就話推個呔上油站度睇下打唔打到氣，『你等我』。

當時爸爸冒雨上斜路的畫面深深刻印在森美的腦中，更令他想起朱自清的《背影》，說罷更猶似眼泛淚光。雖未能趕赴考場完成英文考試，回復搞笑本色的森美笑言這可能是幸運，

我英文係最差，哈哈哈。所以好彩爹哋冇車到我去考英文，好可能考到科英文呢就唔得(入不到喇沙)㗎啦!

三個方法鍛鍊專注力

森美很早前公開提到自己患有專注力失調症，他明言要比其他人花費更多時間及心機才能完成學業或事情，他分享了自己透過不同的地方訓練自己集中注意力。

第一，森美認為男仔在運動中可以更加易明白及掌握何為集中精神，加入劍擊隊便成為他一個好好的學習平台，

因為體能去咗好多，你個人攰啲呢，容易集中精神，係鍛鍊當中你會發現鍛鍊裡面有一個moment（時刻）個神會停咗係某一個位，係練習裡面先有，因為去到好攰嘅時候你個腦就會清空咗，嗰一個moment（時刻）就係最集中嘅時候。

第二，因為在學生會擔當過重要的崗位，令森美將學到的技巧應用到學習上，

搞學生活動要有條理地處理好多繁瑣嘅嘢，譬如你要令到百幾二百個學生點樣編排佢哋站崗、值班，咁樣需要一個有系統嘅方法。

他解釋，患有專注力失調的人是很怕要處理很大量的東西，如果可以把學習的事分拆做很細小的事去處理，便會較易完成。完成後也會有滿足感，這樣便會成為一個回饋令自己有一個成功感，然後再想去拎下一個回饋，進而完成整個學習。

第三，森美直言自己「聽」好過「睇」，他說聽人講野會令自己更快入腦，所以有時候他會將文字轉成錄音給自己聽。除了睇書、背書，森美更向學生們分享一個讀書的貼士，

我好鍾意解一次俾人聽，當我講到一次俾人聽嘅時候我就會明。但我講唔到俾人聽，我就唔明，咁我就會再去睇多一次，睇到我講到俾人聽為止。

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記者：林碧洋﹑岑小燕