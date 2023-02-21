【女承父業】時裝王國太子女甘願由摺衫做起　捱足15年始接手做ZARA母企CEO

▲ ZARA創辦人的女兒由低做起，在38歲時接管爸爸的時裝王國。

時裝品牌Zara價格親民，深受不少港人喜愛。Zara創辦人的女兒就在38歲時，接管爸爸的時裝王國，成為品牌最年輕的女CEO。她雖然是千金小姐出身，卻甘願由售貨員做起，捱足15年累積足夠經驗，才夠膽繼承父業。

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38歲成年輕女CEO

綜合外國傳媒報道，西班牙首富Amancio Ortega於1985年創立Inditex，旗下為人熟悉的品牌包括ZARA、Bershka、Pull & Bear，他於2011年辭去集團CEO一職，但仍擁有59%的股份。Amancio的女兒Marta Ortega於去年4月1日接替Pablo Isla，成為Inditex的新CEO。當時Pablo Isla曾指，Marta已經在公司工作了15年，並領導過很多項目，對公司的運作瞭如指掌。

現年39歲的Marta是Amancio與第二任妻子所生的獨女，她曾就讀瑞士一間寄宿學校，並於2007年在倫敦的歐洲商學院（European Business School）畢業。其後她曾在倫敦一間Zara店短暫擔任售貨員，摺衫、熨衫、點存貨等，以便了解公司的運作方式。她於2021年8月罕有接受《華爾街日報》訪問時透露，第一周任店員時「以為我活不下去了」，但後來卻愛上了這份工作。

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曾被質疑缺乏管理經驗

Marta出任過公司不同部門的崗位，後來在Inditex總部工作，近年主力負責ZARA的品牌形象設計。當集團宣布任命她為CEO時，有人質疑她缺乏管理經驗，一度令公司股價下跌，但她以行動證明自己有領導能力。她為公司注入新氣象，例如推出高端服飾品牌，與其他品牌推出聯名系列等。

感情生活方面，Marta在2018年再婚西班牙設計師Roberto Torretta的兒子Carlos Torretta，二人舉行的奢華婚禮照片甚至登上名人雜誌。夫妻在2020年誕下女兒，Marta與前夫Sergio Alvarez Moya亦育有一子。

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責任編輯︰王明芳