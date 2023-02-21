【香港故宮】參觀人數錄83萬內地客佔兩成　旅業料成內地團客熱門到訪景點之一

▲ 參觀人數錄83萬內地客佔兩成，旅業料成內地團客熱門到訪景點之一。（資料圖片）

故宮文化博物館館長吳志華指，故宮文化博物館自去年開幕以來，參觀人數共錄得83萬。本港和內地本月6日起全面通關後，非本地的參觀旅客亦有增加，當中內地訪客大部分以自由行形式到訪，大型旅行團目前仍較少，目前本地訪客佔七成，總參觀人數中兩成來自內地，一成來自其他亞洲及歐美旅客。

吳志華補充，聖誕長假期前後，平日有3,000多人到訪博物館，周末有約4,000人。此現象維持到過年後，人數又回升，其中大年初四，有約6,900人，重回開館初期人數。他透露，很多旅行社正安排旅行團來故宮參觀，預計參觀人數會不斷上升。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，全面通關後只過了短短15天，暫未有大量內地旅行團訪港，認為參觀故宮文化博物館的內地旅客大部分是自由行訪港，最快要到五一黃金周長假，才會有大批內地團訪港，不過他指出，香港故宮及西九文化區在內地有廣泛的宣傳，相信會成為內地團客訪港遊覽的熱門景點之一。

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記者：陳麗娜