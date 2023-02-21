【煽動刊物】《立場》涉發布煽動刊物續審　鍾沛權稱初選選民未必同意涉案文章

▲ 《立場》涉發布煽動刊物續審，鍾沛權稱初選選民未必同意涉案文章。（梁錦麟攝）

已停運的《立場新聞》母公司、前總編輯鍾沛權及前署任總編輯林紹桐，涉發表17篇文章以宣揚非法理念，被控串謀發布或複製煽動刊物罪案，今（21日）於區域法院續審。控方問及鍾，在民主派初選中支持「墨落無悔」的46萬名選民，閱讀與何桂藍、鄒家成和梁晃維相關的涉案文章後，會否因立場相近而更容易接受反共等概念。鍾指，46萬名選民中有不同政治光譜的支持者，3人的主張未必會獲選民同意。

3名被告為Best Pencil （Hong Kong） Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲）。控罪指，3名被告於2020年7月7日至2021年12月29日期間，在香港一同串謀，及與其他人串謀發佈及或複製煽動刊物，即具意圖引起憎恨或藐視中央或港府或激起對其離叛等。

控方問及鍾，在民主派初選中支持「墨落無悔」的46萬名選民，閱讀與何桂藍、鄒家成、梁晃維相關的涉案文章後，會否因立場相近而更容易接受反共、香港沒有一國兩制等概念。鍾指，46萬名選民中有不同政治光譜的支持者，3人的主張未必會獲選民同意。

控方再問及鍾當時是否人心不穩，鍾供稱，以人心不穩形容當時民情比較概括和空泛，鍾認為，當時民情不單止對政府不滿，亦夾雜着恐懼及失望。

鍾反問控方是否認為當時《立場新聞》發布何、鄒、梁3人的相關文章，會影響到該46萬名選民。鍾指，若控方希望帶出以上意見的話，他並不會同意說法，因當時不可再作大型群眾街頭抗爭，鍾亦不認為會有如此容易被誤導的群體。

控方向鍾指出，民主派初選參選人被捕後，《立場新聞》曾於兩段新聞的標題寫上「初選瘋狂搜捕」。鍾供稱，當日的逮捕廣泛及跨政治光譜，標題則是說明當時搜捕的規模。

聆訊周四（23日）續。

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記者：梁錦麟