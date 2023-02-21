【傀儡保險】18人涉詐騙2間保險公司5,000萬元　涉及478份保單

▲ （資料圖片）

廉政公署過去偵破一宗「傀儡保險代理」串謀詐騙案，涉逾480份保單和逾4,300萬佣金，18人被落案起訴。廉署今日（21日）公布，一名被告今日在東區裁判法院應訊時被加控19項罪名，涉案佣金增至約5,000萬元。

有關被告盧彥樺是富衛人壽保險（百慕達）有限公司前分行經理，去年6月被控一項串謀詐騙罪名，違反普通法。廉署獲律政司進一步法律意見後，今日加控盧彥樺19項罪名，即一項串謀詐騙，以及18項串謀洗黑錢，違反《有組織及嚴重罪行條例》及《刑事罪行條例》。

另外17名被告，年齡介乎23歲至59歲，分別為10名富衛保險時任代理、一名香港永明金融有限公司時任分區經理、及其6名時任下線保險代理。他們去年10月於另一案件中被控共17項罪名，即兩項串謀詐騙，以及15項串謀洗黑錢。

裁判官林子勤今日批准控方申請將2宗案件合併審理，18名被告現被控共20項罪名，即2項串謀詐騙，及18項串謀洗黑錢。案件涉及478份保單，詐騙佣金金額共約5,000萬元。

各被告今日無須答辯，並獲准保釋。裁判官將案件押後至3月14日轉介區域法院答辯。

案發於2016年2月至2020年11月，案情指，時任富衛分行經理盧彥樺與上述10名時任富衛保險代理屬同一團隊，其餘七名被告屬香港永明同一個團隊。

除盧彥樺、其丈夫兼富衛保險代理郭浩良，以及香港永明分區經理郭潤芳外，餘下15名同案被告均被指為「傀儡保險代理」。

盧彥樺、郭浩良、郭潤芳及6名香港永明時任保險代理，涉嫌向香港永明訛稱該6人分別是206份保單申請的經手代理，以及導致香港永明批准該等申請並向郭潤芳團隊支付佣金、獎金、花紅及津貼。

另外，盧彥樺、郭浩良及9名富衛時任保險代理，涉嫌向富衛訛稱12名富衛時任保險代理，包括該9人，分別是272份保單申請的經手代理，以及導致富衛批准該等申請並向盧彥樺及該12名人士支付佣金、獎金、花紅及津貼。

盧彥樺又涉嫌分別與15名同案被告及另外3名人士串謀，清洗由他們所持有23個銀行戶口內共約4,700萬元款項，而該等款項涉及上述勾當的犯罪得益。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查。廉署調查發現，盧彥樺涉嫌招攬郭潤芳及其他人士分別加入香港永明及富衛，並告知部分人士無須招納客戶。廉署調查仍在進行，不排除會有更多人士被檢控。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳梓蔚