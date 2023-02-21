【來港產子】懷孕27周内地女獲批「高才通」來港產子：看中香港教育資源優勢

▲ 內地女利用「高才通」來港產子。

港府早前推出「高端人才通行證計劃」，目的是希望吸引世界各地人才來港，不過卻有內地孕婦睇中「高才通」漏洞，來港產子，更將成功取得「高才通」的流程放上內地的視頻網站，表明看中香港的「教育資源優勢」，目標是小孩成為港人後，在九龍塘校區讀書。

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該名來自杭州、33歲女子現時懷孕27周，昨日（20日）在「小紅書」發帖，表示自己獲批「高端人才通行證計劃」申請，並貼出由香港入境處發出的簽證，3日後便取得杭州當局發出的出入境文件，形容效率很高和速度也很快。更指要父母一方在港有身份，小孩在港出生便能直取永居。

女事主預產期為5月底，取得簽證後隨即來港，並預約到醫院生產，在發帖目的是想尋找同樣來港生育的「姐妹」交流：

開年的驚喜，有沒有一起的呀！蹲5月一起去香港生產的姐妹可以一起交流！

女事主遂分享過關及取懷孕證明的流程，昨日（20日）早上6時半到達深圳北，在福田口岸過關，來港後即到入境事務處登記，並到元朗家計會開取「懷孕證明」，再到威爾斯親王醫院預約，但她指因身份證屬新辦理，故未能成功登記，需要翌日再去一趟。

其實早在兩周前，事主曾發文指已獲批「高才通」，但由於申請香港身份證要24個工作日，她擔心時間太久未及來港，「本人已經25周，想盡快去預約香港的醫院，下個月太久了。」

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年薪逾250萬元或「百強大學」畢業可申請

政府去年底推出「高端人才通行證計劃」（高才通），旨在招攬高收入和頂尖學府畢業生，至今有逾萬宗申請，7,700宗獲批。根據入境處資料，申請者只要符合以下其中一項條件，申請時毋須已在香港特區覓得工作，也可獲准在港逗留24個月而不受其他逗留條件限制：

A類：在申請前一年全年收入達250萬港元或以上

B類：獲全球百強大學頒授學士學位，並在申請前5年內有至少3年工作經驗

C類：在申請前5年內，獲全球百強大學頒授學士學位，但工作經驗少於3年的人士，此類每年有配額限制，先到先得

可攜受養人入境

網民反應

不少網民表示，她騙取身份證來港產子，卻在社交平台大肆炫耀，亦有人質疑父母非香港永久居民，孩子即使在港出生也未必能取得「永居」權利。有網民更寸爆指計劃是用來吸引人才，但卻吸引來一堆生孩子的。」

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責任編輯︰王明芳