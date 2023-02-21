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【貼地王妃】凱特現身英國奧斯卡行紅地氈　再穿4年前晚裝配$199平民耳環

育兒經 18:41 2023/02/21

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

英國凱特王妃近日出席「英國奧斯卡」BAFTAs行紅地氈時，其平民飾物混搭高級晚裝的仙氣打扮成為焦點。

英國凱特王妃（Kate Middleton）與威廉王儲（Prince William）於上周日（19日）出席有「英國奧斯卡」之稱的英國電影學院獎（BAFTA Film Awards）頒獎典禮，凱特穿上4年前於同一場合穿過的Alexander McQueen白色單肩晚裝亮相，今次更佩戴只售$199的平民花朵耳環，完美展示平貴品牌都可以混搭得漂亮。

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形象貼地的凱特一向大方時尚，擅於以平民飾物混搭高級時裝，甚至一身平民打扮都能穿出時尚感。據外媒報道，凱特周日與威廉現身第76屆BAFTAs行紅地氈時，其仙氣打扮馬上成為焦點，她身穿經過改造、曾在2019年穿過的Alexander McQueen白色斜肩連身裙晚裝，再戴上平民品牌Zara價值199港元的花卉長耳環，令人眼前一亮。

凱特與威廉王儲現身BAFTAs行紅地氈。（法新社）

雖然是同一條晚裝裙，凱特也細心改造過。在2019年，斜肩的位置鋪滿白色花朵，配以Jimmy Choo的閃亮高跟鞋、Alexander McQueen的手提包，以及戴安娜王妃（Princess Diana）的鑽石珍珠耳環，整個打扮有古典美。

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而今年凱特將肩上的花朵改成飄逸設計，改穿Aquazzura高跟鞋，並戴上來自Cornelia James設計的長手套，加上一對Zara耳環，整個造型變得時尚飄逸。凱特這身打扮在網上引起熱話，所佩戴的耳環更旋即搶購一空，現時Zara網站也顯示該對耳環正缺貨中。

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跟王妃穿搭只需數百元

回顧凱特過往的平民穿搭，Zara是她的喜愛品牌之一。2020年，凱特出席一個推廣培育年青運動員的活動上，她一身運動Look全是平民品牌，總值不超過600港元，包括Zara墨綠色休閒闊褲、西班牙時尚品牌Mango的上衣，以及馬莎百貨出品的運動鞋。凱特穿著後，以上貨品皆被搶購一空。

而凱特早前響應打疫苗，其一身超親民打扮也引來熱烈討論。當時凱特穿上H&M白色上衣配搭Other Stories牛仔褲的輕便造型去打疫苗，也獲網民大讚造型顯瘦，帶挈該款牛仔褲熱賣。

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責任編輯︰林綺玲

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