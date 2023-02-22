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【家電新品】新推出智能抹窗機械人　深度清潔重拾窗外美景

休閒消費 09:25 2023/02/22

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

ECOVACS WINBOT W1 PRO抹窗機械人App介面操作簡單，家中成員可輕易駕馭。（相片由ECOVACS提供）

香港不少屋苑採用大幅玻璃窗或巨大窗台，或者在室內洗手間及廚房用玻璃作門，令清潔窗戶變得極有難度，為安全起見，往往需要外聘專業人士幫忙，隨時一年就只有大掃除才可重見窗戶光明。

掃拖機械人品牌ECOVACS最近推出首款雙向自動噴水智能抹窗機械人WINBOT W1 PRO，集潔淨、高智能、安全及便捷的功能於一身，讓惱人的抹窗工作變得輕鬆簡單，玻璃窗不再灰濛濛，安坐家中時刻欣賞窗外的優美景致。

2800Pa吸力可承受8kg垂直承重，吸附穩固且不傷玻璃，抹窗順暢又潔淨。（相片由ECOVACS提供）

此抹窗機械人有以下特點：

1.雙向交叉式自動噴水系統

廣角的噴灑範圍除了覆蓋清潔範圍更完整，更可根據窗戶大小選擇噴灑水量多寡高效擦窗，內嵌大水箱與雙層毫米級過濾濾心更可從頭到尾保持清潔、一次擦拭完20平方公尺 的大面積玻璃。

2.新型橡膠輪胎

令抹窗機械人運行更穩定，並配備專利自動清潔功能，於清掃的同時將灰塵掃除。

3.先進的WIN-SLAM 3.0路徑規劃系統

能聰明有效率地規劃掃除路綫。

可根據窗戶大小選擇噴灑水量多少來擦拭窗戶。（相片由ECOVACS提供）

4.配備八重防護

可智能探測窗戶邊緣，並擁有可承受相當於機身4倍重量的2800 Pa最佳吸力設計，加上智能系統可以在檢測到氣壓不足時自動將吸力補回到2800 Pa以保證牢固吸附，配搭增加密封性的超細纖維400%鎖水抹布，即使碰到斷電意外狀況，亦有長達30分鐘可持續吸附的斷電防護；以及可承受80kg的繩索連繫，加上意外保險，做到全方位守護。

5.語音提示與App遠端操控

內置高達10種語言，無論是狀態異常還是低水位提醒，都能即時掌握。App介面操作簡單，即使不熟悉新科技的家中長輩也能輕易一鍵完成窗戶清潔。

全新ECOVACS WINBOT W1 PRO抹窗機械人已於2月中於ECOVACS網店獨家優先發售 ，同步推出早鳥優惠，由即日至2月28日期間，以優惠價$3,199發售（原價 $3,399）。

記者：周美好

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