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【活力午餐】活力午餐食物中毒案後續　食環處昨今再巡查廠房無發現欠妥之處

社會 18:02 2023/02/21

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

食物環境衞生署今日（21日）再次就飯盒食物質素問題約見學校午膳飯盒供應商「活力午餐」。（資料圖片）

食物環境衞生署今日（21日）再次就飯盒食物質素問題約見學校午膳飯盒供應商「活力午餐」，跟進其處理方案，同時收到供應商提交的初步書面報告。

食環署發言人表示他們高度重視此事，自上周初開始已積極跟進。他們從今日的會面及供應商提交的初步書面報告中，得悉供應商因應早前人手不足情況而增加了人手，並落實了一系列保障食物質素的措施。署方人員昨日和今日再巡查了廠房，期間沒有發現有欠妥之處。未來幾天，他們仍會每天巡查相關廠房，以確保其符合牌照條件和法例訂明的衞生標準，亦會視察供應商有否認真執行書面報告中的改善措施。

發言人重申，供應商必須切實履行其責任，保障食物質素，若署方發現供應商有違規情況，必定會嚴肅處理。

食環署至今收到兩宗由衞生防護中心轉介分別在2月13及16日進食涉事午膳飯盒的懷疑食物中毒個案，共涉及4名學生。食環署昨日已公布，上周調查供應商的有關廠房時所檢取的11個食物樣本及25個環境樣本，化驗結果全部合格。

除上述有關「活力午餐」飯盒食物質素的跟進工作外，食環署亦繼續巡查全港約200間獲准供應學校午膳飯盒的持牌食物製造廠，提醒負責人處理學生飯盒的正確方法，巡查會在本周內完成。此外亦會舉辦網上業界講座，提醒飯盒供應商在製作食物時須遵從良好衞生規範，並應按「食物安全重點控制」系統的原理來制訂食物安全計劃。

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記者：馮芷婷

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