【兩地通關】全面通關不足一月 兩公院非符合資格病人入急症室比率微升
社會 18:04 2023/02/21
隨著新冠疫情緩和，本港與內地分別於今年1月8日及2月6日首階段及全面通關。醫管局九龍中聯網向油尖旺區議會提交文件。文件顯示，經急症室進入伊利沙伯醫院、以及廣華醫院的非符合資格病人略有上升，至於兩院內科住院非符合資格病人比率則各有發現，詳見下表。
-伊利沙伯醫院
|急症室求診人次
|符合資格人士
|非符合資格人士
|內科住院病床比率
|符合資格人士
|非符合資格人士
|11月
|13708
|98.1%
|1.9%
|101.9%
|101.2%
|0.7%
|12月
|14515
|98.1%
|1.9%
|112.9%
|112.1%
|0.8%
|1月
|12700
|97.7%
|2.3%
|107.2%
|106.7%
|0.5%
-廣華醫院
|急症室求診人次
|符合資格人士
|非符合資格人士
|內科住院病床比率
|符合資格人士
|非符合資格人士
|11月
|8377
|98.1%
|1.9%
|81.7%
|81.3%
|0.4%
|12月
|8327
|97.9%
|2.1%
|90.2%
|89.3%
|0.9%
|1月
|7807
|97.6%
|2.4%
|89.0%
|87.7%
|1.3%
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責任編輯：陳展棋