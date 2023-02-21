【兩地通關】全面通關不足一月　兩公院非符合資格病人入急症室比率微升

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隨著新冠疫情緩和，本港與內地分別於今年1月8日及2月6日首階段及全面通關。醫管局九龍中聯網向油尖旺區議會提交文件。文件顯示，經急症室進入伊利沙伯醫院、以及廣華醫院的非符合資格病人略有上升，至於兩院內科住院非符合資格病人比率則各有發現，詳見下表。

-伊利沙伯醫院

急症室求診人次 符合資格人士 非符合資格人士 內科住院病床比率 符合資格人士 非符合資格人士 11月 13708 98.1% 1.9% 101.9% 101.2% 0.7% 12月 14515 98.1% 1.9% 112.9% 112.1% 0.8% 1月 12700 97.7% 2.3% 107.2% 106.7% 0.5%

-廣華醫院

急症室求診人次 符合資格人士 非符合資格人士 內科住院病床比率 符合資格人士 非符合資格人士 11月 8377 98.1% 1.9% 81.7% 81.3% 0.4% 12月 8327 97.9% 2.1% 90.2% 89.3% 0.9% 1月 7807 97.6% 2.4% 89.0% 87.7% 1.3%

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責任編輯：陳展棋