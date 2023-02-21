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熱門關鍵字 : 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言
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【兩地通關】全面通關不足一月　兩公院非符合資格病人入急症室比率微升

社會 18:04 2023/02/21

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

(資料圖片)

隨著新冠疫情緩和，本港與內地分別於今年1月8日及2月6日首階段及全面通關。醫管局九龍中聯網向油尖旺區議會提交文件。文件顯示，經急症室進入伊利沙伯醫院、以及廣華醫院的非符合資格病人略有上升，至於兩院內科住院非符合資格病人比率則各有發現，詳見下表。

-伊利沙伯醫院

  急症室求診人次  符合資格人士 非符合資格人士  內科住院病床比率 符合資格人士 非符合資格人士
11月 13708 98.1% 1.9% 101.9% 101.2% 0.7%
12月 14515 98.1% 1.9% 112.9% 112.1% 0.8%
1月 12700 97.7% 2.3% 107.2% 106.7% 0.5%

-廣華醫院

  急症室求診人次  符合資格人士 非符合資格人士  內科住院病床比率 符合資格人士 非符合資格人士
11月 8377 98.1% 1.9% 81.7% 81.3% 0.4%
12月 8327 97.9% 2.1% 90.2% 89.3% 0.9%
1月 7807 97.6% 2.4% 89.0% 87.7% 1.3%

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責任編輯：陳展棋 

 

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