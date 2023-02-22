【KO便秘】早餐飲凍奶茶即瀉　醫生揭「地表最強瀉藥」成因

▲ 早餐飲凍奶茶即瀉，醫生揭「地表最強瀉藥」成因。

不少人在早上喝一大杯餐廳凍奶茶，就能解決便秘問題，被號稱為「地表最強瀉藥」。但到底是為何？有醫生指出，關鍵原因已體現在字面上。

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台灣肝膽腸胃科醫師范泉山在節目《健康2.0》拆解，早上喝凍奶茶就能通便的奧秘。他表示，關鍵的原因已體現在「早餐、大杯、冰、奶」4詞中。首先，早上喝比晚上喝要奏效，原因是起床後腸胃剛開始運作，比較敏感，這時喝下冷飲必然會腹瀉。

第二，飲用的量要夠大，這樣會增加體内排泄物份量。第三，食物溫度與胃排空相關，過冷或過熱的食物都會刺激腸胃。奶茶加冰塊飲用，影響胃排空，失去消化動作，食物就會直接送到腸子，造成腹瀉。

最後，奶茶無論用奶精或鮮奶，都會刺激腸胃，因前者含有棕櫚油或橄欖油，後者又有機會引發乳糖不耐症，都會令人腹瀉。

不過，范醫師又根據臨床經驗透露，大部分人早餐喝完一大杯凍奶茶，大便也只是比平常更順暢，不一定出現狂瀉。

台衞福部：早上避免飲用凍奶茶

台灣衞福部食藥署曾刊文，指出若一起床就飲用凍奶茶，當中冰塊會刺激腸胃，且冰塊容易被大腸桿菌污染，造成不適。另外，奶精中的植物性油脂攝取過多，腸胃難以消化；鮮奶中的乳糖在小腸沒被足夠的酵素「乳糖酶」分解下，就會無法被消化，繼而會在大腸中被腸道菌分解時，產生大量氣體、水和酸性物質等，容易引發打嗝、腹脹、腹痛、腹瀉等症狀。最後，奶茶茶葉中含有單寧酸，與鮮奶同時飲用後就不易被消化吸收，造成腸胃不適，甚至引發腸絞痛。

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責任編輯：羅嘉欣