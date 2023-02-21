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【人事任命】政府委任文化委員會成員　鄭志剛、曾志偉上榜

政治 18:08 2023/02/21

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

鄭志剛獲委任為文化委員會成員。（資料圖片）

特首李家超在2022年《施政報告》中宣布成立文化委員會。政府今日公布，李家超委任文化體育及旅遊局局長楊潤雄出任文化委員會主席，金沙中國有限公司的總裁兼執行董事王英偉出任副主席，同時委任多人為文化委員會成員，包括新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛、西九文化區管理局董事局主席唐英年、演員曾志偉、民建聯立法會議員鄭泳舜和體演文出界立法會議員霍啟剛等。

政府今日公布，李家超委任多人為文化委員會成員，包括鄭志剛、唐英年、曾志偉、鄭泳舜、霍啟剛、香港天籟敦煌樂團創辦人和榮譽團長紀文鳳、行會成員梁高美懿、英皇集團副主席楊政龍、蘭桂坊集團主席盛智文、經民聯青委會副主席林顥伊等。任期兩年，由2023年3月1日起生效。三名政府代表亦為文化委員會官方成員：發展局局長或其代表、教育局局長或其代表、民政及青年事務局局長或其代表。

文化委員會負責制訂「文藝創意產業發展藍圖」、鼓勵私營市場參與推動文化藝術及創意產業發展的策略，以及推動香港與內地及外地文化藝術交流，實踐成為中外文化藝術交流中心的願景。

文化委員會成員

王英偉博士（副主席）
鄭志剛博士
鄭維新
鄭泳舜
周永成
霍啟剛
黑國強
紀文鳳
林顥伊博士
梁高美懿
李秀恒博士
羅仲榮博士
呂汝漢教授
毛俊輝教授
黃永光
唐英年
曾志偉
鄭新文教授
胡陳德姿
楊余夏卿
楊勇
楊政龍
楊偉誠博士
盛智文博士

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責任編輯：區綽彥

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