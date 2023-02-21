【人事任命】政府委任文化委員會成員　鄭志剛、曾志偉上榜

▲ 鄭志剛獲委任為文化委員會成員。（資料圖片）

特首李家超在2022年《施政報告》中宣布成立文化委員會。政府今日公布，李家超委任文化體育及旅遊局局長楊潤雄出任文化委員會主席，金沙中國有限公司的總裁兼執行董事王英偉出任副主席，同時委任多人為文化委員會成員，包括新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛、西九文化區管理局董事局主席唐英年、演員曾志偉、民建聯立法會議員鄭泳舜和體演文出界立法會議員霍啟剛等。

政府今日公布，李家超委任多人為文化委員會成員，包括鄭志剛、唐英年、曾志偉、鄭泳舜、霍啟剛、香港天籟敦煌樂團創辦人和榮譽團長紀文鳳、行會成員梁高美懿、英皇集團副主席楊政龍、蘭桂坊集團主席盛智文、經民聯青委會副主席林顥伊等。任期兩年，由2023年3月1日起生效。三名政府代表亦為文化委員會官方成員：發展局局長或其代表、教育局局長或其代表、民政及青年事務局局長或其代表。

文化委員會負責制訂「文藝創意產業發展藍圖」、鼓勵私營市場參與推動文化藝術及創意產業發展的策略，以及推動香港與內地及外地文化藝術交流，實踐成為中外文化藝術交流中心的願景。

文化委員會成員

王英偉博士（副主席）

鄭志剛博士

鄭維新

鄭泳舜

周永成

霍啟剛

黑國強

紀文鳳

林顥伊博士

梁高美懿

李秀恒博士

羅仲榮博士

呂汝漢教授

毛俊輝教授

黃永光

唐英年

曾志偉

鄭新文教授

胡陳德姿

楊余夏卿

楊勇

楊政龍

楊偉誠博士

盛智文博士

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責任編輯：區綽彥