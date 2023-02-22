【癌症殺手】懶理肺結節繼續打拼　打工仔3年後變肺癌轉移全身

▲ 懶理肺結節繼續打拼，打工仔3年後變肺癌轉移全身，醫生心痛：生命已在倒數。

爲工作打拼，首先也要有健康體魄。台灣一名50多歲的職場女性3年前進行體檢，發現肺部有1厘米的肺結節，但她卻忽略病情沒有理會，繼續打拼工作，最終3年後惡化成肺癌，並已轉移全身。

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台北市立聯合醫院陽明院區胸腔重症醫生蘇一峰周二（21日）在個人Facebook發文，並附上該名女性的X光片。他表示有一名50多歲的職場女性，因3年前進行員工體檢，照X光時發現1厘米的肺結節，但她沒有因此進行相關治療，繼續以打拼工作爲主。3年後，該名女性的病情已經轉變為肺癌，而且從X光與電腦斷層可以看到滿天星的癌症轉移，而這時病人還沒有咳嗽太多的症狀。

看到患者因工作而忽略自己的身體健康，蘇醫生不禁心痛表示：「其實職場工作不缺你一個人，但是家人不能沒有你.....」同時他指出，該名女性的生命已經在倒數計時了。

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帖文發出後，不少網民被該女子的X光片所震驚，認爲可怕的同時又爲她感到心痛，也感到很無奈：

家人需要她這份收入的話，只能繼續打拼工作為主了...

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責任編輯：羅嘉欣