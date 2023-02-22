  • 20°C
香港時間 : 2023222日 (週三) 13:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【癌症殺手】懶理肺結節繼續打拼　打工仔3年後變肺癌轉移全身

醫生診症室 12:32 2023/02/22

分享：

分享：

熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

懶理肺結節繼續打拼，打工仔3年後變肺癌轉移全身，醫生心痛：生命已在倒數。

爲工作打拼，首先也要有健康體魄。台灣一名50多歲的職場女性3年前進行體檢，發現肺部有1厘米的肺結節，但她卻忽略病情沒有理會，繼續打拼工作，最終3年後惡化成肺癌，並已轉移全身。

最新影片推介：

活得健康啲
【活得健康啲】醫管局3月6日起推電子醫生證明書　設QR code供僱主查病假紙真偽

台北市立聯合醫院陽明院區胸腔重症醫生蘇一峰周二（21日）在個人Facebook發文，並附上該名女性的X光片。他表示有一名50多歲的職場女性，因3年前進行員工體檢，照X光時發現1厘米的肺結節，但她沒有因此進行相關治療，繼續以打拼工作爲主。3年後，該名女性的病情已經轉變為肺癌，而且從X光與電腦斷層可以看到滿天星的癌症轉移，而這時病人還沒有咳嗽太多的症狀。

看到患者因工作而忽略自己的身體健康，蘇醫生不禁心痛表示：「其實職場工作不缺你一個人，但是家人不能沒有你.....」同時他指出，該名女性的生命已經在倒數計時了。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

帖文發出後，不少網民被該女子的X光片所震驚，認爲可怕的同時又爲她感到心痛，也感到很無奈：

家人需要她這份收入的話，只能繼續打拼工作為主了...

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【癌症殺手】男子患末期肺癌剩3個月命　信偏方食狗藥6周後奇蹟痊癒
13:31 2023/02/17
【癌症殺手】男子患末期肺癌剩3個月命　信偏方食狗藥6周後奇蹟痊癒
【癌症殺手】餐廳老闆長期骨痛咳嗽　揭患4期肺癌中西醫積極治療半年好轉
17:42 2022/12/12
【癌症殺手】餐廳老闆長期骨痛咳嗽　揭患4期肺癌中西醫積極治療半年好轉
【醫療疏忽】兩度檢查疑患肺癌醫院無通知　 7旬婦錯過黃金治療期3個月後病逝
12:15 2022/11/26
【醫療疏忽】兩度檢查疑患肺癌醫院無通知　 7旬婦錯過黃金治療期3個月後病逝

你可能感興趣

【癌症殺手】男子患末期肺癌剩3個月命　信偏方食狗藥6周後奇蹟痊癒
13:31 2023/02/17
【癌症殺手】男子患末期肺癌剩3個月命　信偏方食狗藥6周後奇蹟痊癒
【癌症殺手】餐廳老闆長期骨痛咳嗽　揭患4期肺癌中西醫積極治療半年好轉
17:42 2022/12/12
【癌症殺手】餐廳老闆長期骨痛咳嗽　揭患4期肺癌中西醫積極治療半年好轉
【醫療疏忽】兩度檢查疑患肺癌醫院無通知　 7旬婦錯過黃金治療期3個月後病逝
12:15 2022/11/26
【醫療疏忽】兩度檢查疑患肺癌醫院無通知　 7旬婦錯過黃金治療期3個月後病逝
健康問題 癌症 肺癌 醫生

最高瀏覽

有政戲online - 預算案將派消費券　你估幾多錢？
今日 07:00
預算案將派消費券　你估幾多錢？
【開心速遞】Philip仔跟大小姐送水輝告別　童星梁禹勤離開《愛‧回家》劇組專注學業
11:21 2023/02/21
【開心速遞】Philip仔跟大小姐送水輝告別　童星梁禹勤離開《愛‧回家》劇組專注學業
【結束5年婚姻】TVB御用洋人布偉傑再度離婚感難過　對前妻無恨意大方送祝福
14:10 2023/02/21
【結束5年婚姻】TVB御用洋人布偉傑再度離婚感難過　對前妻無恨意大方送祝福