【文旅產業】楊潤雄︰4月舉辦首屆流行文化節　冀更深入發展文化遺跡遊

▲ （林宇翔攝）

正在北京訪問的文化體育及旅遊局長楊潤雄表示，上任後首次來北京，作禮節性的拜訪，包括與國家文化和旅遊部部長胡和平會晤、拜訪有關部委和機構，亦與港澳辦副主任楊萬明會面，他又指，今次行程目的主要向不同部委介紹香港文體旅局的工作，大家都同意香港可以利用中西文化薈萃的特點，做好文化交流的工作，希望未來內地的表演、藝術和展覽單位，可以與香港的相關團體，一同到海外宣傳。

楊潤雄指出，疫情至今3年，旅遊業受到了很大的打擊，本月6日中港兩地全面通關後，過去數星期看到越來越多內地的旅客訪港，對旅遊業界是一個很大的鼓勵，期望日後建立更多不同的旅遊景點，尤其是更深入的文化遺跡旅遊；當局亦會多與國家文化和旅遊部連繫，探討共同合作的項目，例如在大灣區推廣一程多站的行程，鼓勵訪港旅客多留一兩天，多參觀不同城市的景點。



康樂及文化事務署今年將舉辦第一屆流行文化節。楊潤雄表示，香港首屆的流行文化節將於4月展開，為期約半年，會推出不同活動，包括展覽、講座、電影欣賞和演唱會等，希望可推廣香港流行文化，並吸引內地人、對香港流行文化有興趣的人士來港參與。楊潤雄結束行程，將於今晚返港。

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責任編輯：陳麗娜