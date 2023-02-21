【換身份證】4間人事登記處下月6日期延長服務時間　續為市民換證

▲ 4間人事登記處下月6日期延長服務時間，繼續為市民換領身份證。（陳靜儀攝）

全民換領身份證計劃下月3日結束，換證中心也將於翌日停止服務。入境處今（21日）宣布，下月6日起會延長4間人事登記處的開放時間至晚上10時，並在周一至周五4時30分後，及周六12時30分後，繼續為未換證的市民辦理換證申請，市民下月4日可以透過網上或入境處流動應用程式預約。

首席入境事務主任(人事登記）翁碧霞表示，人事登記港島辦事處、九龍辦事處、觀塘辦事處及屯門辦事處的開放時間，會由3月6日起提早到早上8時，並一律延長至晚上10時；而延長服務的時段，即星期一至五下午4:30後，以及星期六的午12:30後，會開放申請名額予未換證的市民預約，其餘時段則繼續日常人事登記服務。有關預約系統會在3月4日開始運作，市民可以透過網上或入境處流動應用程式預約。

至於已經申請身份證而未領取證件者，就可以在辦公時間內任何時段，到指定人事登記處領取新身份證，入境處會通過短信及發信通知領取地點。

翁碧霞表示，截至2月中有791萬人已換證，預計其餘大部分未換證者均居住於外地，而處方留意到隨逐步通關，大量外地香港居民集中在此段時間返港換證，上網預約也遇到困難，故推出延長服務時間新安排，盡量不影響其他服務，而是次也是入境處首次將人事登記處辦公時間延長至晚上。入境處亦目標在新安排下，將人事登記處的整體申請處理量，由疫情前平均每星期約1萬宗，提升約8成至每星期最多可處理約1.8萬宗申請。

翁碧霞又強調，當局暫時未有計劃宣布舊證失效，亦無相關時間表，所有舊款智能身份證仍然有效，呼籲未換證市民無需急於返港換證。

對於近日年滿11歲或18歲人士申領身份證的預約長期爆滿，且預約系統大排長龍，翁碧霞就稱，過去3年因疫情未有返港的情況同樣在11歲或18歲的市民身上發生，他們同於通關陸續回港到人事登記處辦理身份證，提到最近各人事登記處處理11歲或者18歲申請身份證的比例也較以往上升。而處方是次延長服務時間安排，4間人事登記處也會提早辦公，盡量加大處理有關申請的配額。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃小冰