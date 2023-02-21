【47人初選案】戴耀廷毋須候選人簽協調文件捱批　區諾軒稱初選不應令參加者犯法

▲ 區諾軒供稱戴耀廷不要求候選人簽協調文件後受批評。（資料圖片）

民主派初選案16人否認控罪，控方證人區諾軒今（21日）第7天作供。區供稱，戴耀廷不要求初選參與者簽署協調文件而受到批評，區今指文件總結了多區協調會議的共識，包含積極運用《基本法》權力否決預算案。區稱當時憂慮導致候選人被取消資格而沒出台文件，並謂「就算搞初選都好，基本倫理係唔應該令到參加者犯法」。

控方下午原欲播放另一場初選記者會影片，但被法官質疑播片目的，控方最終改為直接向區繼續提問。

控方引述區於2020年6月19日發布的Facebook貼文，區文中引述由抗爭派鄒家成、梁晃維及張可森的公開聲明，3人指「是否代表部分拒絕簽署聲明書的參選人，可以無視我們早前的共識，甚至無視初選的結果？」

區供稱，戴耀廷在2020年6月9日記者會中，提及不要求初選參與者簽署協議，翌日便出現了「墨落無悔」聲明書。

區在貼文回應「就算沒有一份文件出台，但協調的協議實然存在，只是當日記者會沒有公開。沒有公開，不等於參與過的人沒有承諾遵守。諸如五大訴求、怎樣停止選舉工程、否決財政預算案，如果協議沒有約束力，那多次會議得來的共識，便毫無意義。」

區今解釋在記者會前，戴發布過數份有關各地方選區的協調機制文件（下稱協調文件），文件於組織者之間流傳，內容提到積極運用《基本法》權力否決預算案。

區表示，「多次共識」是指協調會議參與者達成的共識，而文件總結了多個地方選區的共識。區續指，戴在記者會上稱毋須簽署文件後受到批評，戴不斷向不同人士道歉。

控方問及，區在貼文指「當初記者會戴耀廷教授出於善心，不想徒添暴政羅織罪名」的意思，區解釋當時沒出台協調會議文件是出於數個憂慮，主要擔心候選人簽署文件後會遭取消資格，以及觸犯選舉舞弊及非法行為條例，「就算搞初選都好，基本倫理係唔應該令到參加者犯法」。

控方追問，文件如何導致候選人被取消資格？區稱當時有輿論指如任何人表達對否決《財政預算案》的看法，有機會被指不尊重《基本法》，增加候選人無法參選的機會。

審訊明（22日）續。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳曉欣