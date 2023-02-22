【中國乒乓】苦練左手擊球 鄧超偕孫儷用電影拍出乒乓球血淚史

▲ 鄧超老婆孫儷飾演戴敏佳的妻子王盈，戲裏戲外全力為丈夫護航。

鄧超與孫儷一向是圈中模範夫妻，由兩人主演的《中國乒乓之絕地反擊》近日成為熱話，皆因兩人早前帶埋一對子女出席首映宣傳，大打親情牌，立即成為微博熱搜。鄧超在戲中飾演魔鬼教練戴敏佳，太太孫儷在電影中則飾演戴敏佳的妻子王盈，在戲裏戲外默默支持老公，時刻為丈夫護航。

除了夫妻檔演出掀話題，電影故事亦甚有瞄頭，它是取材於1992年至1995年間，被公派前往意大利執教的乒乓球教練蔡振華（即鄧超飾演的戴敏佳角色）回國擔任主帥事蹟，當年他帶領丁松、馬文革、王濤、劉國梁及孔令輝在天津世錦賽絕地反擊。電影中，魔鬼教練戴敏佳臨危受命，組建一支備受爭議的男乒新軍，為士氣處於低谷的中國隊收復失地，隊中有負傷主力、失意老將、千度近視的削球手及缺乏大賽經驗的新手，但戴敏佳揚言只需兩年，就能讓中國乒乓球男隊重奪世界冠軍。

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五虎將落場教波

為了拍得真實，電影請來五虎將之一的馬文革擔任技術指導，聯同18位專業教練，為演員進行嚴格的乒乓球訓練。身兼導演及主演的鄧超，由於需要活現蔡振華用左手打球的特色，接受地獄式特訓，由完全不懂打球練到左手打球揮灑自如，於電影多場球賽中盡顯功架。導演俞白眉表示︰

這不是一個講人怎樣獲得成功的故事，這是一個講人怎樣面對失敗的故事。

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電影中，精采的乒乓球賽事連場，劇情峰迴路轉，令觀眾熱血沸騰。除了戰友間的情誼，孫儷在電影中飾演的王盈，為戰意激昂的運動電影帶來縷縷細膩與柔情，令戴敏佳這位魔鬼教練的形象更立體、更具人情味。鄧超表示：「批評是最好的藥，當你視而不見時，你是把藥放在門外，當你真正細品時，藥全部都在生效。我們是描述一個不被看好的人，和一群不被看好的人，如何走出低谷，絕地反擊，希望大家能找到共鳴。」

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