【學童午餐】福小校園廚房即製新鮮午餐　設不同主題讓學生味覺認識世界

教育局規定所有小學由上周三(15日)恢復全日面授課堂，意味著小學生再次可以留在學校午膳，作為家長當然關心小朋友的午餐是否有足夠營養?味道是否適合?份量是否充足?熱門直資小學福建中學附屬學校自設校園廚房，學生每日都可以吃到由校內廚師製作的新鮮飯餐，廚師不時落足心思製作特色午餐，配合學校教學主題，令小朋友連吞尖也在學習，通過味覺認識世界。

全校9成學生訂購飯盒

跟大部份小學一樣，福建中學附屬學校(簡稱福小)讓學生可以家長送飯、學生帶飯、亦可以訂供應商提供的飯餐，但不同的是，福小校園內自設飯堂，供應商派廚師到校即日製作新鮮午餐。校長徐區懿華(Eva)指全校700多人，約六百多名學生會訂購飯堂現煮出來的飯，尋找飯堂供應商的過程入面，家長是主要的持份者。

所有學校供應商都是經過招標程序，一份標不會超過3年，正常我們是會換過另一間公司，但這間飯商在我入職前已跟學校合作，每當再重選時，家長至愛仍然是這間，家長對飯堂有一定要求，除了試食、投票、評分，也會不停聽取意見。

正如Eva校長所料，在全日制復課剛開始的日子，學生的確會吃不慣學校午餐：

我們會立即去問學生有哪個飯款不喜歡，哪款需要繼續保留，我們可以反饋給飯堂。其實要經過一段時間，讓有份吃飯的人去給意見，才可以逐漸變好。

難忘日本考察學童午膳

原來Eva校長曾到日本考察，在當地與小學生一起午膳，印象深刻。

一來學校煮食物質素較好，營養保留、衛生情況亦較好，二來飯餸是熱騰騰的，看到小朋友吃得很開心。最難忘是我們被分到不同的班別，都會發現小朋友是全部吃清光，當然你可以說日本飲食文化特別好，但其實長時間吃也會厭倦，他們是連魚骨都吃下，營養方面做得很好。

飯餐配合主題課程

校內自設飯堂，原來還可以與學校課程互相配合，利用味覺上的刺激，對知識有更深一層的了解，Eva校長指在未有疫情之前，飯堂有舉辦美食節，不時給大家驚喜，

疫情之下，學生缺少了接觸外國文化的機會，我們本身舉辦了一個叫「世界萬花筒」活動，讓學生認識不同國家的風土人情，上年主題是歐洲，法國、意大利、英國，由老師介紹及活動體驗，本學年是北美洲及南美洲，是認識美國、加拿大等，現時適逢學生恢復全日制上課，於是飯堂立即配合我們活動主題，推出了巴西口味食譜，讓同學可以嘗試當地的美食，我們都很感激飯堂他們可以配合我們的教學。

學校通過介紹不同國家風土人情，讓同學認識不同文化，放眼世界，來到「巴西主題」，當然要有足球、森巴舞、音樂，令學生更學習更全面。

其實我們預計復課之後小朋友在校午膳會是一個難題，因為他們已習慣了家中的口味，吃慣爸爸媽媽的手勢，如果吃慣外賣的同學會習慣味道比較濃，所以一恢復全日制，學校的飯堂要根據教育局的指引，少鹽、少油、少糖、不能夠有煎炸食物，相信大家都預計到小朋友需要一些時間去適應，但過了幾天，大家互相溝通，到之後星期三、四、五，只聽零星個案是學生覺得吃不慣。

Eva校長的女兒也在福小就讀四年級，她除了用校長角色去看午膳之外，也會加入家長角度，

以我自己女兒為例，在家中外傭姐姐總很遷就她，她不喜歡吃的從來都不會煮，我從來沒有在家中看過豆腐、薯仔，女兒開初時也說不想吃飯堂飯，但我跟她說是「不可以，為了要均衡飲食，廚師煮什麼出來你就吃什麼，慢慢適應下，因為你已經大個女了。」

我也會奉勸家長，盡量避免說飯堂的餐選不落手，因為這也是一個很好的機會讓小朋友去適應群體生活。我常常想，我們永遠不會知道戰爭什麼時候來，那時樹皮也要吃、割出來的草也要吃，那到時怎樣生存，第一批陣亡的並非士兵，而是嬌生慣養的小朋友，所以我覺得有時一個學習的經歷。當然我們不能夠拿這個做藉口，任由飯堂煮得好難食，衛生方面絕不能讓步，但味道烹調技術等方面，都應該給予時間讓他們慢慢復常。

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記者：許珞珩