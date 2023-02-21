【頂尖運動員入學計劃】港大取錄8名傑出運動員　謝影雪學習營商幫助退役後生活

▲ 港大錄取八位優秀運動員。（陳靜儀攝）

香港大學今年再度推出「頂尖運動員入學計劃」，破格以運動員成績及表現為主要入學條件，取錄8位傑出運動員，並向每人提供40萬獎學金資助。校方希望配合運動員比賽安排，幫助他們雙軌發展，在發展體育事業時，也能享受到校園生活。港隊羽毛球代表謝影雪將入讀工商管理學學士課程，幫助退役後開咖啡店及羽毛球學院。逾30歲入學，她表示擔心與同學存在年齡差距，但不會參與迎新活動。她亦承認學業為副，為應付比賽，上學期會先修讀一個核心課程，並希望爭取完成下屆奧運才退役，其後則輔導年輕運動員，並寄語他們降低對別人的要求，提升對自己的要求。

8名獲頒獎學金的運動員包括，曾出戰2020東京奧運會的羽毛球運動員謝影雪、乒乓球運動員林兆恒及黃凱彤、殘疾人乒乓球運動員王愉程、劍擊運動員何思朗、三項鐵人運動員賀思樂、欖球運動員Liam Martin Doherty，以及田徑運動員林銘夫。

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港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅教授表示，運動員比賽頻繁，難以如期畢業，因此港大除了容許延長修讀年期外，將為他們提供學業支援及課程調節，並配合比賽安排，幫助他們兼顧運動和學業的雙軌發展，在發展體育事業同時，也能享受校園生活。他指，運動員不在香港時會安排老師提供輔導，以及安排助教幫他們「追進度」，他期望藉此幫助運動員盡快完成學位，不會拖延太久，並預期修讀年期會相應減少。

其中，港隊羽毛球代表謝影雪將修讀工商管理學科，學習營商，她期望藉此幫助退役後生活，如開咖啡店及羽毛球學院。運動員比賽密集，她認為計劃下課程彈性，又會安排不同補習，有助支持運動員雙軌發展。對於17年後重返校園，她表示「好多年冇讀書，Pick Up（重拾學業）比較困難，要追返」。她亦指，逾30歲才入學，擔心與同學存在年齡差距，但形容「過咗貪玩、Join Oday（參加迎新日）的年紀」，並不會參與迎新活動。

乒乓球運動員林兆恒亦從15歲開始，成為全職運動員，他表示9月將入讀社會科學院1年級，修讀公共行政相關的科目，增進缺失的知識。離開校園8年，他表示，十分期待大學生活，希望跳出舒適圈，結識新朋友，並期望在體育以外，感受另外的生活及文化，豐富人生閱歷，但同時在體育方面貢獻自己。

平衡學業及體育方面，謝影雪表示尚未就讀，未知道如何調節，但由5月起，直至來年4月會持續進行密集式訓練及比賽，準備亞運及為奧運「爭分」。謝影雪亦承認學業為副，為應付比賽，上學期會先修讀一個Common Core（核心）課程，表示「讀住1科，下一年先比較密集」。

劍擊運動員何思朗亦將修讀工商管理學科，他認為，運動員長時間出外比賽，不在香港，難以完成常規課程，但計劃讓他們在讀書的同時，兼顧比賽及集訓。他也支持配合網上課堂，令時間安排較為彈性。他亦表示現時「少咗玩同放鬆嘅時間，多咗個身份」，但期望在劍擊方面再創高峰，更上一層樓。

謝影雪亦希望爭取完成下屆奧運才退役，「15歲開始做全職運動員，已經17年，爭埋下屆奧運會慢慢退落嚟」，表示其後會作為陪練角色，協助輔助年輕球員，「除咗做自己之外，希望帶到佢哋上嚟」，並寄語他們「降低對人哋嘅要求，提高對自己嘅要求，好多運動員會將問題怪落人哋到，逃避自己問題，前總教練成日教我要求自己高啲，要求人哋低啲，大家就會進步」。

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記者：梁凱婷