【活力午餐】活力午餐明日恢復飯盒供應　承諾：加強食物品質監控

▲ 活力午餐宣布明日（22日）恢復飯盒供應。（母公司大家樂網頁圖片）

大家樂集團旗下的學校午膳供應商「活力午餐」在本月16日表示，因為近日收到個別學校通知有學生進食飯盒後感到不適，暫停供應午膳，事件料導致200間學校受影響。

大家樂集團有限公司在今日發出新聞稿，表示活力午餐明日（2月22日）恢復飯盒供應。當中指出活力午餐近日收到食物環境衞生署、食物安全中心及個別學校通知有同學進食飯盒後感到不適，該公司即時跟進，於2月20日及21日暫停供應飯盒，以檢視所有產製工序及在廠房進行深層清潔消毒。早前活力午餐送往檢驗的飯盒樣本，化驗結果均為合格，而上周食環署檢取的樣本，包括11個食物樣本及25個環境樣本，化驗結果同為合格。活力午餐將於明日（22日）恢復供應飯盒予各學校。

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集團續指，近年因疫情導致學校停課，不少員工已離職或轉投其他行業，人手因而出現短缺。另一方面，在政府宣布全面復課後，活力午餐需生產超過10萬個飯盒，數量比復課前增加三至四倍。面對龐大的飯盒需求，活力午餐已不停以各種途徑增聘員工，並由其他業務單位調配人手協助，目前已增聘足夠員工以滿足產能需求。活力午餐承諾加強監督及員工培訓，提升所有員工的食品安全意識，並已採取一系列措施，包括：

1. 加強食物品質監控，嚴格遵從ISO 22000及HACCP系統

2. 由即日開始，把每日生產的飯盒抽樣送往化驗，加強監控

3. 加強監督及員工培訓，以提升所有員工的食品安全意識

4. 加強產品追溯系統

5. 審視餐單組合，減低餐單複雜性，以確保食品安全

6. 增加物流車隊，務求將飯盒盡快送到學校

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責任編輯︰王明芳