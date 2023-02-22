【好人好事】退休訓導主任延續春風化雨精神　25年義助內地山區教育義教本地學童

▲ 婁國芳（Mable）從 1998 年開始投入義務工作，一做 25 年，她自言受媽媽的影響。「小時候她跟我說：『有能力的人去幫助有需要的人』，因受助者長大後，會再去幫其他人，故此我多年來都堅持做義工。」（湯致遠攝）

一年多前退休的婁國芳（Mable），是一間深水埗小學的訓導主任，在職時已開始參與內地山區教育義務工作，退休後碰上疫情，便積極參與義務活動，為基層家庭提供防疫物資，以及向長者送上手織冷頸巾。

做義工25年的她，一直保持初心：「媽媽自小教我，有能力的人必須幫助有需要的人，生命影響生命，善舉要延續下去，持續為基層人士送上溫暖。」

▲ Mable一直都積極參與義務工作，足足有25年之久。（被訪者提供）

Mable是在機緣巧合的情況下，加入服務38年的教育界。「最初，我從事會計，有位做老師的舊同學問我有無興趣做私立小學的代課老師。雖然從沒有想過為人師表，但喜創新的我一直覺得辦公室工作苦悶，不太適合自己，是突破的時候了。縱然當時薪金有二千元，代課老師卻少一大截，但我都想一試做教師的滋味，故接受同學的邀請。」

第一天返學，Mable已愛上當老師，便正式開展教學生涯。隨後她在師範學院進修，1988年完成課程轉職到政府津貼學校，後來由老師升任為訓導主任，經常要處理學生的各種問題。「雖然我是訓導主任，其實由於『訓輔合一』制度，我同時要做輔導工作，罰完學生後要做輔導，讓他們明白及認同今次的懲罰是合理的，自己是需要承擔後果的。這樣，學生在將來衍生的違規行為便會減少。我覺得，在學校做好訓輔工作，對青少年的成長有正面的影響。」

▲ 退休在即，她在學校留影。（被訪者提供）

多年來Mable教導過無數學生，令她難忘的事很多。其中有一位四年級男生情緒失控，在課室內用粗言指罵老師，擾亂課堂秩序，她收到消息，便立即到課室支援。經過訓導及輔導後，同學亦明白自己不對，也願意接受記過處分，最後，學生的家長決定為兒子轉校。

兩年後，Mable在學校附近遇見這位同學，他的近況卻令她感意外、痛心及可惜，原來他轉校後因不適應而輟學，這讓Mable反思自己如當年力勸家長不讓他轉校，繼續教育他、輔導他，他的前途或許是不一樣！

結束 38 年教學生涯

Mable於2021年8月正式退休，原本計劃退休後可遊山玩水，但因疫情關係，惟有留在香港，並積極投入義務工作。但其實她在職時已開始做義工，願意抽空去做有意義的事，全因小時候的一個經歷埋了一粒小種子在心坎。「我出生於一個大家庭，一家七口，家境清貧，當時有義務團體資助我家姐的生活費，媽媽叮囑我們長大了一定要幫助人，因生命影響生命，善舉是要延續下去。」

▲ Mable 多年來義助山區兒童的教育，曾與「行路上廣州」的隊友一起籌款。（被訪者提供）

1998年她投入第一份義務工作，是苗圃行動的行路上廣州起步禮。「當時我是活動的幹事，主要處理行政工作。在隨後的10年，曾參與數次的行路上廣州及挑戰12小時馬拉松慈善比賽的行動組工作，也開始在不同的助學團體，到內地參與山區工作組。我於聖誕、新年及復活節等長假期，便會到山區考察及進行家訪。家訪完成後，我要跟幾位義工在一眾山區小朋友中，選出助學對象，其實每位學生都生活艱苦，心中很矛盾，很難做決定。」

由於讀書機會得來不易，每位受助的山區小朋友都很勤力。「有一位腳部有殘障的學童放學後，在校門前坐在石頭上做功課，原來他放學回家要步行約兩小時，天已黑及家裏沒有電燈，於是他決定每天在校門前做好功課才回家。」

除了義助內地教育，Mable也投入本地義務教學工作。「當時苗圃行動有一個課後輔導計劃，是為基層學校的學生提供功課輔導，我任教深水埗一間基層小學，於是便把這服務引進學校裏，讓成績稍遜的學生能完成每天的功課，不懂做的題目，也有義工教導，不但可增強學生的自信心，也不致過早放棄學習。」

她印象最深刻是有位女義工，每天風雨不改到學校。「這位太太見學生經輔導後成績大有進步，便愈做愈起勁，有次她要入醫院做手術，便請她的女兒來學校替她做義工，病癒後便馬上回到崗位去，在這義工身上，我體會到忘我及無私。」

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疫情嚴重派搓手液

除了教學活動，Mable在退休後加入了「建．祝義工隊」，支援有需要人士。「我選擇這團體，因它並不出名，亦沒有知名人士、職員及會址等，所有服務都由義工主導。」

在疫情爆發初期，社區嚴重缺乏口罩及搓手液，Mable便參與全港18區的「唐樓搓手液」計劃，她和義工們在深水埗唐樓的樓梯安裝免費搓手液，讓居民出入大廈時，可消毒雙手減低感染風險。她亦聯同義工逐家拍門，找尋一位街坊義工，願意負責補充用光的搓手液。

義工們也要聯絡深水埗一些商舖充當「加油站」，如冰室及電器店等，擺放多枝1公升的搓手液，讓街坊義工隨時可補給。看似很難達成的任務，在「沒有做不到，沒有做不好」的概念下，群策群力，成功在全港超過1,900幢唐樓裝上了這些愛心搓手液。

▲ Mable 參加「建．祝義工隊」派發羊腩給露宿者的活動，她親自揸大鑊鏟煮餸。（被訪者提供）

她緊接再參與義工團體舉辦的「全城織冷頸巾送長者行動」，由義務導師教授義工如何編織頸巾，學懂了便每人編織兩件頸巾送給長者。「我們定下了目標，希望在2021-2023年召集義工編織3,000條頸巾，現在大約織了1,500條。」

在其中一次送頸巾的活動中，可以讓老人家選擇款式，讓她十分難忘。「有位八十多歲的伯伯隨意為自己選了頸巾，卻細心地為太太挑選，他比較顏色及款式，心大心細，選了很久才找到心水。這位伯伯很着重太太的感受及需要，老夫老妻鶼鰈情深，真令人羨慕。」

▲ 在疫情最高峰時，她在深水埗唐樓的樓梯安裝搓手液，讓居民可消毒雙手。（被訪者提供）

從事義務工作25年，Mable說助人之餘自己也有得着。「我參與義務工作的同時，認識了不同界別的義工，有大老闆，也有小職員，既擴闊了我的人脈關係，也學會了各方面的專門知識，增廣見聞。其實退休人士應時常保持好奇心，因知識是無邊無際，有好奇心會驅使你不停學習，活到老學到老，生命可繼續精采。」

記者：招美寶