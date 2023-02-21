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【大學收生】教授嚴志堅：港大收盡內地生限額　望放寬取錄更多人才

社會 19:19 2023/02/21

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅教授。（陳靜儀攝）

中六畢業生人口近年持續下跌，影響高等院校收生。港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅教授昨日（21日）表示，香港大學取錄分數持續輕微上升，並已收盡內地生限額，希望放寬以取錄更多人才。

嚴志堅透露，就中學文憑試成績而言，港大過去3年取錄的平均分都有輕微上升，稱分數為全港最高。他也補充，縱觀全港整體出生率下降，近十年收分不斷下跌，強調不只是港大問題，但他表示港大過去3年分數開始有「小小轉向」。他亦期望出生率上升，增加本地學生，令標準有所提升。

嚴志堅亦表示，現時香港大學已收盡內地生限額，形容「限額不夠用」，內地生名額競爭激烈。他續指，不少有能力升讀排名更高大學的內地生報讀了港大，但受收生限制，未能取錄他們，他表示相當可惜。

嚴志堅希望，教育部門盡快增加及放寬取錄內地生的比例，令院校收生上有更多彈性，以招納更多人才。

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記者：梁凱婷
 

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