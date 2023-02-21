【高才通】中大區結成指需小心平衡對學術聲譽影響　認為應有刑事申報系統　

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曾因「基因編輯嬰兒」在內地被判非法行醫的內地科學家賀建奎，近日被揭獲香港批出「高端人才通行證計劃（高才通）」。賀建奎今日（21日）回應事件指，自己在2月獲批高才通，認為香港是一個自由、繁榮、開放、包容的城市，看好香港未來。

中大醫學院生命醫學倫理總監區結成向TOPick表示，政府需小心平衡引入人才對香港的聲譽、學術界等影響。他認為，刑事罪行涉及不少光譜，不一定所有曾有刑事罪行的人士，亦不應來港，不過應設有刑事申報的機制。他指，引起今次事件的另一個原因是，現時的高才通計劃沒有要求申請人必須獲聘才可獲批計劃，不過認為並不設限是合理。

香港科研及學術水平管理成熟 不過仍有灰色地帶

區結成表示，香港就科研及學術水平的管理均是國際水平，認為當地賀建奎進行基因編輯嬰兒屬冒進的想法，於香港不會獲通過，不過他亦表示，創新科技不一定於大學學術框架中進行，因此亦有灰色地帶，關乎企業的倫理道德。

區結成亦指，回顧當年賀建奎被判囚的事件，最主要的原因是因為賀建奎偽造文件、以及沒有通過倫理委員會的審查，因此即使是於內地，亦無法避免事件發生。

港大醫學院助理院長(創新與科技)，生物醫學學院教授𧝁承恩則向TOPick表示，不清楚賀於本港的崗位。他指，賀對修改人類基因的研究有一定的技術專業，認為如果於香港做相關研究對醫學倫理有足夠監控，已經可以避免相同的事件發生。他認為，政府需要盡快考慮及處理高才通把關及程序，避免有無謂的爭拗。

罕見病組織：基礎研究不一定於本港進行 罕見病障礙在於藥物審批及成本

賀建奎提到，會考慮到香港工作，研究罕見遺傳病的基因治療，尤其目前正研究的杜氏肌肉營養不良症。罕見疾病聯盟會長曾建平表示，對賀建奎認識不多，因此難以評論，他指香港是法治地方，相信賀即使來港，進行的研究亦要按照規例進行。

曾建平表示，本港現時有300多位杜氏肌肉營養不良症患者，患者的面部肌肉、食道、呼吸道以及肌肉亦有機會受影響，影響呼吸、進食及生存。他認為，科學家進行基礎研究對罕見遺傳病是好事，不過亦不一定於本港進行，才可以令患者受惠，認為本港目前於罕見病的障礙在於審批及藥物成本，而本港於分配醫療資源上，應有「健康公平」的概念。

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記者：陳展棋

有其理由，

。不過他表示，創新科技亦有灰色地帶，例如未必