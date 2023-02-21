【高才通】港府求才心切釀漏洞？　議員︰高才為來港生子申簽證違原意

「高端人才通行證」計劃毋須申報刑事紀錄惹議，早前有立法會議員亦提醒局方，審批過快恐遭濫用。而內地社交平台不時有高才滙報自己極速獲批，亦有人分享自己成功透過計劃來港，並將產子，甚至設立交流群分享攻略。

▲ Helen在小紅書上分享來港產子經歷。（貼文截圖）

●吳傑莊︰願意落地生根就無可厚非

有網民留言，計劃沒有吸引人才來港，反而吸引人來港生子。立法會議員吳傑莊認為，若高才來港只為產子，與計劃原意不符，但若對方願意落地生根就無可厚非，關鍵在於對方是否會來港服務，幫扶本港經濟。

在內地社交平台分享審高才通來港產子的孕婦網名Helen，來自杭州，目前懷孕27周，預產期在今年5月底，僅用4天便獲批批高才通簽證，目前已入境本港，在公立醫院建立檔案。

為打擊雙非來港產子，入境處職員會於各口岸辨識和截查懷孕 28 週或以上的孕婦。Helen透露，自己過關時亦有被帶入房間詢問懷孕周期，但沒有檢查產檢資料。

●內地網民︰只為去港生娃 高才通合適

不過，根據Helen在社交平台所述，似有意在港發展，包括正為長子物色幼稚園，但她亦坦言，若在港生子，要照顧小朋友，估計沒時間找工作，擔心兩年後未能續簽。

▲ 有網民表示，如果只是為了來港產子，高才通簽證挺合適的。（群組截圖）

而在其設立的交流群組內，則有人大讚高才通審批快，「如果只是為了去香港生娃，高才挺合適的。」

TOPick昨日曾就事件詢問勞福局取態和會否增加相關審查，至今未獲回覆，而勞工及福利局局長孫玉菡今日被問及事件是否違背計劃目的時，未直接回應有關現象，僅稱計劃最大目的，是吸引高薪人士及全球百強大學畢業生，讓他們來港尋找機會，旨在填補和豐富香港的人才庫。

●周小松促追蹤高才來港求職狀態

擔心高才通被濫用的勞聯立法會議員周小松回應TOPick表示，自己支持高才通計劃，但認為有關情況不理想。他表示，若高才來港工作一段時間並生產，屬於正常。

周小松又稱，自己早前已要求當局做好檢討及監察工作，如密切跟進申請人來港後的工作情況，了解其求職狀態、所屬行業工種、薪酬待遇、職位級別等。而當局亦已向他承諾，有關政策推行一年後，會提供一定的數字與信息。

吳傑莊亦贊成，政府應該了解更多，包括獲批高才通入境後從事甚麼工作，有關工作是否符合香港所需。

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記者：趙居逸