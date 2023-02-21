【寵物情緣】男友送哥基犬成愛的禮物　泳兒視毛孩如婚姻承諾

▲ 泳兒是一位愛心毛孩媽媽。

泳兒（Vincy）出道17年，近年在樂壇漸受肯定，跟男友感情穩定的她，早就組織幸福家庭，說的是一個溫馨毛孩之家。泳兒先後養有兩頭哥基犬，雖然第一隻愛犬因病離世，讓她一度心情崩潰，幸無礙她更愛錫另一隻哥基，她亦期望緣份來到時，可以有機會再養多一隻狗狗。

查看泳兒的社交平台，不算太多她跟毛孩的合照，其實她養狗已差不多有10年，曾同時養有短毛兩色哥基犬「辣妹」及長毛三色哥基犬「Batman」，牠們均來自同一個家族血統，因此可說是兩姊弟。

▲ 泳兒附有一把靚聲。（攝影：Eric）

本身喜歡貓的泳兒，同時也鍾情哥基，後來男友便送給她作為「愛的禮物」。泳兒解釋：「哥基腳短短，好可愛，而且牠們一張開嘴巴，便好像一個笑容，回家看到牠們，就算工作上辛苦或不開心，都會很快忘記。」

男友送贈愛犬

至於改名原因，最先養的狗家姐因為眼仔細細，Vincy便稱為辣妹，希望牠長大個性堅強些；後來再養的狗仔，因眼睛附近有個好像眼罩的花紋，於是便名為Batman。

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兩頭小狗個性亦有別，辣妹一如名字，個性有點衝動，至於Batman則專注力強，如何令兩隻狗融洽在同一間屋相處，花了她很多時間和耐性。

泳兒分享：「兩隻狗都不算很黐身，可能我和男友都縱壞了牠們，尤其Batman妒忌心很強，有時見到其他人在我身邊，牠會不喜歡，朋友來我家玩，牠又要坐在一起，甚麼都要參予，可是我們又不捨得教訓牠。 」

別人的狗狗總想跟主人睡在床上，泳兒卻笑言自己那隻Batman卻愛獨睡，反而是她每晚要「綁架」狗狗陪自己睡。她感慨道：「以前認為是寵物陪主人，其實是牠們令我生活更豐富。」

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毛孩離世之痛

寵物的離世，往往最令主人傷感不捨，尤其因突然意外而逝，就更為悲痛，泳兒不幸地也曾經歷過這種感受。辣妹在9歲因患上腎病，經過治療仍未能康復，最後不敵病魔而回到彩虹橋，令泳兒一度難以接受，曾在社交平分撰寫長文表達哀痛之情。

事隔兩年，泳兒提到離世愛犬，依然難掩感觸。「在牠生病時，我一直陪牠去看醫生、食藥，過程並不容易，到牠離開後，真的感到心痛欲裂，因為沒想過牠會那麼早走，現在我還十分掛念著，同時更覺得要珍惜跟Batman相處的時光，無論自己有多忙，都一定要抽空陪伴，自己不想將來會後悔。」

▲ 兩年前辣妹的離世，令泳兒心痛欲裂。

泳兒以前曾成立佪人品牌，並替兩隻愛犬設計頸圈作慈善義賣，還帶同兩犬做生招牌，現在這些產品也像多了紀念意義，讓她更重視跟動物一生一世的承諾。「養寵物的責任，跟婚姻一樣重要，因為在寵物的世界，就只有主人，當決定要養牠，就是一世的責任。

養動物如婚姻

近日泳兒參參與《毛孩天台重聚慈善演唱會》，身體力行宣揚愛譕動物信息。她分享：「寵物不只是動物，而是一家人。如果是家人，又怎會捨得棄養! 我看過很多關於流浪貓狗的片段，明白牠們有疾病需要醫治時，很需要物資和金錢的支持，所以都很希望盡一點力，讓大家多支持照顧流浪毛孩的機構。」

雖然曾經歷過離別之痛，泳兒亦期待能跟下一隻毛孩相遇的緣份。「辣妹過身後，自己都以為不想再養其他狗，同時亦許下了心願，如果將來碰到一隻狗狗好似辣妹的，也一定願意再養。」

說到會否考慮養同樣喜歡的貓，泳兒考慮一下笑道：「我估自己還是喜歡狗，若果有一隻有狗狗性格的貓，如很愛黐人的，就不介意養。」

記者：區家歷