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【學生優點】駁嘴的學生不一定挑戰權威　資深老師讚︰至少願意聆聽思考

中小學 09:00 2023/02/22

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

在老師眼中，愛駁嘴的學生至少願意聆聽，經思考後再反駁。（《開心速遞》劇照）

師者傳道、授業、解惑也。教育工作者大部分時間可能在批改作業時尋找錯處，然後讓學生改正。他們一直相信指出錯處後，會令他們改過或改變，便可以達致學生進步。但大家有沒有想過當學生對你的批評時，他們又會怎樣處理？

筆者在不同學校任教，面對不同的學生，尤其喜愛較好動的學生，他們的反應會給你的課堂上增添點愉悅氣氛。

本人特別喜歡願意在課堂時駁嘴的學生。筆者認為學生至少願意聽你說話，思考後再反駁。其中與他們討論，再帶出新的議題，這樣可令課堂的內容更加豐富。老師可以在學生反駁後嘗試給予鼓勵，因為他們提出新的論點及不同的看法。同時我們給予鼓勵後，他們會高興得更加認真地上課，並努力地找出錯處，一來一往。

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這樣並不是在挑戰權威。而在我看來，是一種手段，同樣透過讚賞及鼓勵，令一些未必願意專心課堂的同學亦能變得專注及投入。老師亦能夠在當中表現出教育專業的氣度，這亦是教學相長。這樣的學習會令學生更深刻，又可以減少一些以強迫手段學習而起爭吵的氛圍。讓他們學懂欣賞不同的學生，更會令他們更快理解及清楚知道社會有著不同的人，透過觀察老師對待不同學生的手法，快捷地學習到不同種類的溝通方式。

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作者簡介︰資深中學教務長；曾任教不同背景中學及大專院校，了解不同學生的學習需要；積極進修，取得社會科學碩士、性別研究碩士、法律碩士、社會研究學士及教育文憑。

撰文 : 湯美老師

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