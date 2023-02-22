【高才通】入境處 : 賀建奎簽證許可無效 將刑事調查跟進

▲ 入境處表示，從2月22日開始，申請人須在電子申請表上申報是否有刑事定罪紀錄。（資料圖片）

曾因「基因編輯嬰兒事件」被內地判監3年的內地科學家賀建奎，申請「高端人才通行證計劃」獲批，引起爭議，入境處經檢視有關申請後，懷疑有人以虛假陳述獲得簽證或進入許可，入境處處長已依法宣告其簽證或進入許可無效，並會進行刑事調查，以作跟進。

入境處強調，申請人在辦理申請時必須提供正確、完備和真實的資料。任何人士在辦理任何赴港申請時明知而故意申報失實的資料，或填報明知其為虛假或不相信為真實的資料，即屬犯罪，有關執法部門必定嚴肅處理，一經定罪，有關人士最高可被判罰款15萬及監禁14年。

政府發言人周二(21日)表示，入境事務處一直嚴格審批每宗簽證或進入許可的申請。

為回應社會高度關注有關「高才通計劃」的審批過程，入境處周三22日)開始將會調整「高才通計劃」的申請流程。申請人必須在電子申請表上申報是否有刑事定罪紀錄。而針對已遞交但未獲批出的申請，入境處亦會要求申請人補交相關資料。截至今年2月14日，入境處已批出7819宗「高才通計劃」的申請。

另外，就近日有內地孕婦在網上發表意圖利用「高才通計劃」來港產子的言論，入境處發言人強調該處一直仔細分析內地孕婦來港產子的手法及趨勢，並已全面加強對內地孕婦的入境配套措施。任何旅客入境目的須與其所宣稱相符，否則可被拒絕入境。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：關景騰