【疫市發展】百勝中國疫情期間大幅擴張　CEO屈翠容寄語港大後進要謙虛

▲ 百勝中國首席執行官、港大校友屈翠容（圖左）。（港大經管學院圖片）

港大經管學院昨日舉辦2023年「陳坤耀傑出學人講座」，邀請中國最大的餐飲公司百勝中國首席執行官、港大校友屈翠容擔任主講嘉賓。

屈翠容以「Good Time Builds Confidence. Bad Time Builds Character」為題(「順境締造自信，逆境建立品質」)，表示過去3年疫情期間，百勝中國在內地開設新店數目佔現時店鋪總數3成至4成，屬於比較進取，並指出維持企業健康運作要確保充足現金流。她同時提醒年青人需要保持謙虛心態，因爲沒有人願意與不懂得感恩的人共事。

屈翠容提到，上海封城期間部分食品包裝未能送到旗下餐廳，不過公司團隊迅速應變，利用未受影響的鐵路系統，及長江等的內河區域，作為運送渠道，成功解決供應鏈阻斷危機。現時百勝中國的包裝物料不用儲存於倉庫，即不用付額外費用，加上貨物總量大，能夠進一步減輕成本。

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記者：陳梓蔚