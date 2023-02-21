民主黨春茗一波三折終「告吹」　主席羅健熙：繼續另覓場地補辦

▲ 民主黨主席羅健熙。（經濟日報資料圖片）

本港復常後，各大政黨、社團都趁新春復辦團拜、春茗，與友好「飯聚」，經民聯昨晚才舉行10周年慶典暨晚宴。惟泛民政黨要舉辦活動，似乎仍舉步維艱，原定今晚舉辦的春茗又「告吹」。

民主黨原定今晚7時，在葵涌區一間酒樓舉辦春茗晚宴，不涉任何籌款活動，與約200位會員及街坊友好聯誼。為免生枝節，該黨低調行事，至今午都未向參與者宣布晚宴地點，惟負責安排晚宴的民主黨成員今午到場時，酒樓負責人以維修煤氣為由，暫停晚市。

民主黨主席羅健熙今晚回應指，對事件感到十分遺憾，亦透露之前尋找場地有一定困難，早於上月已被原已承辦的酒店推卻，後來再有酒店願意承接舉辦民主黨晚宴後，於宴會前兩日（2月19日）突然單方面宣告需要緊急維修；最後再有餐廳於周一（2月20日）承辦晚宴，惟最終仍於今天晚宴舉辦前兩小時指需要緊急維修而無法提供場地。

羅健熙坦言，原打算疫情結束、社會復常時，與會員好友聚餐交流聯誼，沒想到簡單聚餐也遇上這樣多的巧合和困難，「都係食餐飯啫，搞到啲餐廳係咁壞嘢都唔好意思。」他指，社會各方都應思考，「為何會這麼巧合？為何會有這樣的氣氛？這樣的氣氛對社會有甚麼益處？」

他表示，感謝買了門票準備出席晚宴的黨友及街坊，民主黨會盡快另覓場地補辦春茗。

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