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預算案將派消費券　你估幾多錢？

政治 07:00 2023/02/22

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

財政預算案即將公布。（資料圖片）

預算案今天出台，好消息是電子消費劵繼續派，但未必有一萬大元，政黨多數開價至少5000元。

壞消息是預算案會加稅，有人負擔增加，但傳聞的外傭扣稅，應該是流料。另外，財爺陳茂波將出招，全力拼經濟，創科創新是重要出路！

香港踏上復常之路，政府高層為今年經濟把脈，上半年是乍暖還寒，下半年應該較好，政府必須主動出擊，拼經濟、搶企業、投資未來。

李家超曾說︰無科創、無未來！據了解，創科和創新，將是今年預算案的重點。如何出招？陳茂波早前透露了一點風向，就是利用香港作為國際金融中心的強項，結合創科，大力發展包括Web3（第三代互聯網）和綠色金融。

陳茂波領導的搶企業計劃，針對有重要策略價值的產業，主動出擊，提供優惠政策，爭取來港，包括生命健康科技、人工智能與數據科學、金融科技、先進製造、新材料與新能源科技等，以提升香港的競爭力，加速產業發展。據了解，此計劃初步反應相當不錯。

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撰文 : 傅流螢

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