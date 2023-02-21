【手術燈意外】揭廠商未通報遺失螺絲事故　醫管局︰保留追究責任

▲ 醫管局證實涉聯合醫院手術燈意外(見圖)的生產商，未有就去年底曾在美國發生的一宗手術燈遺失螺絲事件作出通報。

公立醫院大型手術燈涉螺絲問題墜下意外再有新進展，醫管局證實，涉事手術燈的生產兼保養維修承辦商，並沒有向醫管局通報去年底曾在美國發生一宗手術燈遺失螺絲事件，並曾向美國食品藥品監督管理局（FDA）報告。

醫管局表示有購入同型號手術燈，對於承辦商沒有披露其產品相關安全事件及潛在風險，令醫護人員及病人暴露於風險表示遺憾，並保留權利向承辦商追究相關責任。

涉及的手術燈不良事件報告，於2022年12月16日發生，被定性為設備或設備組件分離。據FDA網頁顯示，當時發生事故的機構報稱，設備的螺絲遺失，沒有受傷報告。報告指，主管認為缺少螺絲可能會導致設備掉落，並因此可能導致嚴重傷害，決定非常謹慎地報告這個問題。FDA於4日後收到報告。

醫管局今晚(21日)發表聲明表示，醫管局有購入一枝與上述事件同型號的手術燈，經檢查後確認安全，並可繼續使用。醫管局強調，病人及員工的安全至關重要，對於承辦商並沒有向醫院管理局通報這宗事件，即沒有披露有關潛在風險，令醫護人員及病人暴露於風險表示遺憾。

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責任編輯 李志強

