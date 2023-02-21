【車位騙案】將軍澳男子訛稱出租車位詐騙被捕　10名受害人涉款約46萬元

▲ 將軍澳警區科技罪案隊督察羅君傑指，警方於上月中起接獲10名市民報案求助，指在社交平台有人訛稱出租車位詐騙。 黃傑偉攝

警方表示今日(21日)以「以欺騙手段取得財產」、「偽造文書」及「洗黑錢」罪名，在將軍澳拘捕一名40歲報稱無業本地男子，訛稱出租車位詐騙10人，涉款46.5萬元。

將軍澳警區科技罪案隊督察羅君傑指，警方於1月17日至2月13日接獲10名市民報案求助，指在社交平台有人出租一批將軍澳私人屋苑車位。當受害人接洽後騙徒會出示一批偽造土地註冊處文件，及相約受害人到會所或餐廳進行簽約，並即時要求現金轉帳到指定戶口，其後騙徒便失聯。

受害人其後於其他社交平台發現騙徒以相同手法出租車位，刊登區內私人屋苑車位出租廣告，於是報警求助。警方接報後經深入調查成功鎖定一名目標男子，展開行動派出喬裝探員放蛇相約騙徒簽約，於今日下午2時在將軍澳拘捕一名40歲報稱無業男子。

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行動中在被捕人身上及住所檢獲多部電腦及手機及一批貴重物品，包括13隻約值700萬元名錶、100萬元首飾及手袋、一批約值6萬元波鞋及7萬元現金。被捕人仍在扣查中，警方其後於電腦發現一批偽造合約及一些加密貨幣交易記錄，不排除有其他受害人於不同犯案手法下被騙；警方亦不排除被捕人以犯罪得益，買得貴重物品放售套現作洗黑錢用途。

警方指去年詐騙罪案有40%升幅，單在將軍澳第4季比第3季科技罪案上升超過30%。警方重申，詐騙、偽造文書及洗黑錢屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判14年監禁。市民切勿以身試法。

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記者 黃傑偉