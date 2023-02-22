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【演唱會事故】星夢一姐菊梓喬澳門開騷險暈倒　Hana疑耳膜嚴重受損

娛樂 10:14 2023/02/22

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

「星夢一姐」菊梓喬（Hana）於澳門開騷時遇意外。

「星夢一姐」菊梓喬（Hana）現正舉行《Hana's Paradise》巡迴演唱會，日前過大海為澳門站演出，可是傳出演唱會發生事故的消息，令Hana差點在舞台上暈倒，回港後更迅速到醫院求醫。

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入院求醫

有指Hana於昨晚（2月21日）到九龍一間醫院求醫，其IG限時動態亦貼出醫院等候的情況，並寫上：「痛痛」，相信她承受的痛楚不少。

開騷當天，Hana更換了多套歌衫，以不同的性感造型示人，唱了多首經典歌曲。有台下的歌迷發現她於演唱會期間突然大叫且不斷表示很痛，但由於現場歡呼聲不斷以致未有太多人留意。Hana亦即將扯甩左邊的耳機，惟音樂已響起，她保持專業態度唱足2小時。

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耳仔受苦

演唱期間，Hana不斷調較耳機，又忍不住跟工作人員要求將耳機調教細聲點，並直言耳仔好痛。有樂手指出當晚的音響出現問題，以致耳機超標至100分貝。

另外，有指Hana於更衣時突然有人亂入，加上門外人來人往令她嚇至大叫，受盡委屈。

耳仔受盡痛楚的Hana於完騷後有感其中一隻耳仔疑似失聰，完全失去聽力，令她十分擔心。

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答謝歌迷

不過當Hana得悉有歌迷在門外等候時，她著工作人員扶她在腳步浮浮的情況下與歌迷合照留影，更逐個合照答謝歌迷。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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