【演唱會事故】星夢一姐菊梓喬澳門開騷險暈倒　Hana疑耳膜嚴重受損

▲ 「星夢一姐」菊梓喬（Hana）於澳門開騷時遇意外。

「星夢一姐」菊梓喬（Hana）現正舉行《Hana's Paradise》巡迴演唱會，日前過大海為澳門站演出，可是傳出演唱會發生事故的消息，令Hana差點在舞台上暈倒，回港後更迅速到醫院求醫。

【語出驚人】吳若希爆在大台工作要倒貼 Jinny重提當年菊梓喬奪獎大笑原因

最新影片推介：《CP訓練營》Gillian+Kyle專訪

入院求醫

有指Hana於昨晚（2月21日）到九龍一間醫院求醫，其IG限時動態亦貼出醫院等候的情況，並寫上：「痛痛」，相信她承受的痛楚不少。

開騷當天，Hana更換了多套歌衫，以不同的性感造型示人，唱了多首經典歌曲。有台下的歌迷發現她於演唱會期間突然大叫且不斷表示很痛，但由於現場歡呼聲不斷以致未有太多人留意。Hana亦即將扯甩左邊的耳機，惟音樂已響起，她保持專業態度唱足2小時。

【星光背後】菊梓喬無懼星夢後輩崛起做好自己 Hana讚緋聞男友吳卓羲搞笑

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

耳仔受苦

演唱期間，Hana不斷調較耳機，又忍不住跟工作人員要求將耳機調教細聲點，並直言耳仔好痛。有樂手指出當晚的音響出現問題，以致耳機超標至100分貝。

另外，有指Hana於更衣時突然有人亂入，加上門外人來人往令她嚇至大叫，受盡委屈。

耳仔受盡痛楚的Hana於完騷後有感其中一隻耳仔疑似失聰，完全失去聽力，令她十分擔心。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

答謝歌迷

不過當Hana得悉有歌迷在門外等候時，她著工作人員扶她在腳步浮浮的情況下與歌迷合照留影，更逐個合照答謝歌迷。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R