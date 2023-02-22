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【奇怪大媽】兒子美孚樓下玩耍遭推倒受傷　大媽不道歉反打人港爸報警籲街坊小心

育兒經 10:34 2023/02/22

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熱門 活力午餐 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 兒童疫苗 李啟言

大媽推撞男童後欲逃離現場。

帶小朋友在外玩耍，家長都要時刻留意孩子安全。近日有港爸於社交群組發文，兒子在住所樓下玩板車期間，有中年女子突然推撞兒子致其臉部受傷，涉事女子不但未有道歉，更向阻止她離去的港媽揮拳，最終港爸報警求助。

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有港爸在facebook群組「Mei Foo 美孚」發文，他昨日帶兒子與另外數名小朋友在住所附近玩板車，當時不算多人，不料有名身穿粉紅色運動套裝的中年大媽，走到小朋友附近，之後有碰撞。港爸估計是女子推撞小朋友，但因看不清楚而不肯定。

我小朋友倒下大喊，塊面黑晒。

涉事大媽在推撞小孩後欲逃走。（facebook圖片）

從照片可見，男童的右邊臉頰瘀黑，而且仍有淚痕，看起來仍在驚恐之中。港爸指，涉事女子不但沒有停下來詢問孩子情況，更一直在走，想逃離現場。朋友媽媽追住她，要求對方至少道歉一聲，沒想到女子竟開始動手打人，照片可見涉事女子疑向港爸的朋友媽媽叉頸。

有媽媽圖阻止涉事大媽離開，遭對方毆打。（facebook圖片）

港爸其後更新，他已經報警，並聽到不少街坊指涉事女子有精神問題，

大家小心，特別是有小朋友的。

帖文引來美孚街坊紛紛留言，有人建議可去管業處查看CCTV，以取證據報警。另有港媽街坊指，去年7月她的女兒亦於油站被人撞倒致胸口瘀傷，估計也是這名女子，當時港媽報了警，可惜最終以意外碰撞結案。點擊睇更多網民留言：

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責任編輯：王明芳

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