【電話騙案】訛稱兒子向85歲翁索10萬「保釋金」　騙徒再索8萬元當場被捕

▲ 訛稱兒子向85歲翁索10萬「保釋金」，騙徒再索8萬元當場被捕。（資料圖片）

85歲老翁墮電話騙案損失10萬元。警方去年11月30日接獲一名85歲本地男子報案，指早前接獲一名男子來電，對方訛稱是報案人的兒子，指自己因牽涉刑事案件而需繳交保釋金，繼而要求報案人到指定地點繳交約10萬元保釋金。報案人於繳款後懷疑受騙，遂報案。

報案人今日（21日）再接獲一名男子來電，對方以同一手法要求報案人到指定地點繳交約8萬元保釋金，報案人懷疑有詐，於是再報案。

沙田警區特遣隊及刑事部人員接報到場，並於瀝源街拘捕一名準備進行現金交收的19歲本地男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」，他現正被扣留調查。行動中，人員檢獲一部手提電話及被捕人案發時身穿的衣物。

案件交由沙田警區重案組跟進調查。警方調查仍在進行中，不排除會有更多人被捕。

警方希望藉此呼籲市民，切勿因「搵快錢」或「微薄報酬」而被不法份子利用及誘使參與任何犯罪活動，包括協助犯罪份子交收任何物件。警方重申，「以欺騙手段取得財產」罪或「串謀詐騙」均屬嚴重罪行，最高刑罰為監禁10年及14年，市民切勿以身試法。

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記者：黃穎津