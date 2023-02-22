【明星減肥】71歲鄭則仕清減不少巨腩消失　Kent哥靠愛妻成功減磅？

▲ 鄭則仕（Kent哥）再有新作品！

現年71歲的鄭則仕（Kent哥），在今年1月現身《萬千星輝頒獎典禮2022》時精神效奕，也明顯較昔日清減不少，而從姜大衛（John哥）近日分享的合照中，Kent哥更是未見有肚腩，維持在很好的狀態！

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鄭則仕近況曝光

John哥在個人社交平台上載與Kent哥的合照，並寫道：「今天我倆一齊開工」。身穿西裝的二人並肩而坐，Kent哥的大肚腩消失，而臉部也較瘦，不過也依然十分精神。

Kent哥自2020年的《使徒行者3》後，就未有再參演TVB的劇集，有網民也留言表示想不到Kent哥會再參與演出，又表示期待Kent哥、John哥的合作。

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患糖尿病 怒減30磅

Kent哥的肥胖身型成為觀眾一大記憶點，他曾經重達290磅，並患有糖尿病，Kent哥的太太林燕明也細心照顧Kent哥的飲食，以免令他的血糖超標。

Kent哥把自己的食量減至7成，吃得清淡、多菜少肉，即是其中5成是蔬菜、2成是碳水化合物、3成是白肉，也會在一個星期打5日保齡球，結果成功減去30磅。

▲ Kent哥所演的肥貓成為經典角色。（徵博圖片）

曾欠下巨債

Kent哥在1993年與友人合資的開滙川電影公司，結果蝕近2000萬元，幾乎要把所有資產賣掉，同時不斷向人借錢，以及不斷接戲還債。

他過往在TOPick專訪中曾說：「的確是很悲慘的經歷，不過我興幸上了一課。我佔公司4成擁有權，但還了近6、7成的錢，一切都只為在演藝界重新抬頭做人。只要你願意揹起一件事，必定會千方百計完成。」

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